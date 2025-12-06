Habertürk
Habertürk
        Van Haberleri

        Van'da "Dünya Gönüllüler Günü" etkinliği yapıldı

        Van'da "5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        06.12.2025 - 11:39
        Van'da "Dünya Gönüllüler Günü" etkinliği yapıldı
        Van'da "5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilay Van Şubesi'nce Sürekli Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte gönüllüler bir araya geldi.

        "Yeşilay ile bağımsızlığa gönüllüyüz" sloganıyla yapılan ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, gönüllülüğün toplumdaki birleştirici gücüne dikkat çekildi.

        Gönüllülüğün karşılık beklemeden iyilik üretmenin en güçlü yollarından biri olduğunun anlatıldığı etkinlikte, gönüllülerin sorumluluk bilinci ve dayanışma ruhuyla sosyal hayata değer kattığına vurgu yapıldı.

        Gönüllülükle ilgili bilgilendirme yapılan programda katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

