Van, Muş ve Hakkari'de 62 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van, Muş ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 62 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi sebebiyle Başkale ve Bahçesaray ilçelerinde 11 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri de yağışın etkili olduğu Karabet Geçidi'nde karla mücadele çalışması yürüttü.

Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun, bölgeye giderek ekiplerin çalışmalarını inceledi, görevlilere kolaylıklar diledi.

Kar nedeniyle beyaza bürünen Başkale'de vatandaşlar, iş yerlerinin önünde ve araçların üzerinde biriken karı temizledi.

- Hakkari

Kentte dün gün boyunca etkili olan sağanak, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Beyaza bürünen kentte sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.