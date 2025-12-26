Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Başkale'de okullar arası dart turnuvası düzenlendi

        Van'ın Başkale ilçesinde öğrencilerin sportif faaliyetlere katılımını artırmak amacıyla okullar arası dart turnuvası yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 10:47 Güncelleme: 26.12.2025 - 10:51
        Başkale'de okullar arası dart turnuvası düzenlendi
        Van'ın Başkale ilçesinde öğrencilerin sportif faaliyetlere katılımını artırmak amacıyla okullar arası dart turnuvası yapıldı.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde spor salonunda gerçekleştirilen turnuvaya okullardan çok sayıda öğrenci katıldı.

        Kaymakam Muhammet Serdar Erdoğan, gençlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Erdoğan, "Sporun birleştirici gücünü bir kez daha hissettik. Bu güzel organizasyonda dereceye giren tüm öğrencilerimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." dedi.

        Turnuvayı İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur Koçak, İlçe Emniyet Müdür Vekilli Murat Özdemir ve öğretmenler izledi.

