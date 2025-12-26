Başkale'de okullar arası dart turnuvası düzenlendi

Van'ın Başkale ilçesinde öğrencilerin sportif faaliyetlere katılımını artırmak amacıyla okullar arası dart turnuvası yapıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde spor salonunda gerçekleştirilen turnuvaya okullardan çok sayıda öğrenci katıldı.

Kaymakam Muhammet Serdar Erdoğan, gençlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Erdoğan, "Sporun birleştirici gücünü bir kez daha hissettik. Bu güzel organizasyonda dereceye giren tüm öğrencilerimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." dedi.

Turnuvayı İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur Koçak, İlçe Emniyet Müdür Vekilli Murat Özdemir ve öğretmenler izledi.