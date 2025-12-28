Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van Büyükşehir Belediyesi 600 personelle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

        Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde 600 personel ve 240 iş makinasıyla karla mücadele çalışması yürütüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 13:27 Güncelleme: 28.12.2025 - 13:27
        Van Büyükşehir Belediyesi 600 personelle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor
        Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde 600 personel ve 240 iş makinasıyla karla mücadele çalışması yürütüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kar nedeniyle Bahçesaray'da 70, Başkale'de 12, Çaldıran'da 48, Çatak'ta 100, Edremit'te 11, Gürpınar'da 126, İpekyolu'nda 20, Muradiye'de 24, Saray'da 3 ve Tuşba'da 33 yerleşim yerinin yolu kapandı.

        Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ve VASKİ ekipleri, yolların açılması, cadde ve kaldırımlarda biriken karın temizlenmesi için çalışma başlattı.

        Kent merkezindeki kaldırımlarda biriken karları temizleyen ekipler, ana arterlerde karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

