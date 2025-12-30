Habertürk
        Van Haberleri

        Karayolları ekipleri Doğu'daki 6 ilde 297 iş makinesiyle karla mücadele ediyor

        Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, 297 iş makinesi ve 754 personelle sorumluluk bölgesindeki yol ağında güvenli ulaşımın sağlanması için karla mücadele ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 09:47 Güncelleme: 30.12.2025 - 09:47
        Karayolları ekipleri Doğu'daki 6 ilde 297 iş makinesiyle karla mücadele ediyor
        Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, 297 iş makinesi ve 754 personelle sorumluluk bölgesindeki yol ağında güvenli ulaşımın sağlanması için karla mücadele ediyor.

        Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Siirt'in Pervari ve Ağrı'nın Patnos ilçelerini kapsayan kilometrelerce yol ağından sorumlu 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yoğun kar ve tipinin etkili olduğu bölgede ulaşımda aksamaların yaşanmaması ve sürücülerin gidecekleri yerlere sorunsuz ulaşmaları için çalışıyor.

        Bünyesindeki 8 şube şefliği ve 19 bakımevinde karla mücadele için 297 iş makinesi ve 754 personel görevlendiren müdürlük, ayrıca stokladığı 26 bin ton tuz ve agrega (kum ve çakıl karışımı) ile buzlanmayı önlemek için çaba harcıyor.

        Bölgenin zorlu coğrafyasında güvenli ulaşım için tipi ve yoğun kara rağmen gece gündüz çalışan karla mücadele ekipleri, yolları açık tutarak mahsur kalan yolcu ve sürücülere umut oluyor.

        Valilikler, belediyeler, meteoroloji ve emniyet müdürlükleri ile jandarma personeliyle koordineli çalışan ekipler, yüksek rakımlı bölgelerdeki geçitlerde hazır bekleyerek olası olumsuzluklara müdahale ediyor.

        Van-Erciş kara yolunda yürütülen karla mücadele çalışmalarını inceleyen AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü Bakım Şefi Muhittin Aksoy'dan bilgi aldı.

        - "Ulaşımın aksamaması için ekiplerimiz gece gündüz görev yapıyor"

        Türkmenoğlu, AA muhabirine, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin bölge genelinde 3 bin 567 kilometrelik yol ağında çalışma yürüttüğünü söyledi.

        Karla mücadele ekiplerinin 7 gün 24 saat esasıyla çalıştığını belirten Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

        "Bölgemizde 3 gündür yoğun kar ve tipi etkili. Biz de karla mücadele çalışmalarının her aşamasını yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar örnek bir çalışma yürütüldü. Sahada buz çözücü serpme araçlarından kar püskürtme makinelerine, greyderlerden diğer tüm iş makinelerine kadar tüm araçlar kullanılıyor. Sezon boyunca yaklaşık 26 bin ton tuz kullanılacak. Bu rakamlar, verilen emeğin büyüklüğünü ortaya koyuyor. Biz de burada bulunarak bu mücadeleye ortak olmak ve çalışanlarımızın yanında olduğumuzu göstermek istedik. 'Kar başladığı anda yola çıkıyoruz, kar bitinceye kadar durmaksızın çalışıyoruz.' diyorlar. Bu fedakarlık ve azim her türlü takdiri hak ediyor."

        Yağışların bölge için çok önemli olduğunu dile getiren Türkmenoğlu, "Geçmiş yıllarda ciddi kuraklıklar yaşadık. Yağışlar hepimizi sevindiriyor ancak vatandaşımızın bu sevincinin yarım kalmaması, ulaşımın aksamaması için ekiplerimiz gece gündüz görev yapıyor. Bu vesileyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza, Karayolları Genel Müdürlüğümüze ve tüm personele teşekkür ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

