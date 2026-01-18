Van'da 1540 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Van'ın Başkale ilçesinde 1540 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Çamlık mevkisinde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.
Kontrollerde 1540 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
