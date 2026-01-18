Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Moğolistan büyükelçilik heyeti, Van'da Hülagü Han'ın saray kalıntılarının bulunduğu alanı ziyaret etti

        Moğolistan büyükelçilik heyeti, Van'ın Çaldıran ilçesinde İlhanlı Devleti Hükümdarı Hülagü Han'ın yazlık saray kalıntılarının olduğu alanda incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 15:19 Güncelleme: 18.01.2026 - 15:19
        Moğolistan büyükelçilik heyeti, Van'da Hülagü Han'ın saray kalıntılarının bulunduğu alanı ziyaret etti
        Moğolistan büyükelçilik heyeti, Van'ın Çaldıran ilçesinde İlhanlı Devleti Hükümdarı Hülagü Han'ın yazlık saray kalıntılarının olduğu alanda incelemelerde bulundu.

        AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdurrahman Şahin ve bazı kurum amirlerinin eşlik ettiği heyettekiler, İlhanlı Devleti Hükümdarı Hülagü Han'ın inşa ettirdiği yazlık saray kalıntılarının bulunduğu alanı ziyaret etti.

        Bölgede incelemelerde bulunan heyet, saray ve yerleşim yerinin ortaya çıkarılması için başlatılan arkeolojik kazıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

        Milletvekili Türkmenoğlu, kültürler arası işbirliğinin önemine dikkati çekti.

        Van'da çok önemli bir projenin yürütüldüğünü vurgulayan Türkmenoğlu, "Şu anda bulunduğumuz alan 1260'lı yıllarda Hülagü Han'ın yazlık sarayı olarak kullanılıyordu. Moğolistan Devlet Üniversitesi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesinin yürüttüğü çalışma sonucu ortaya çıkan kalıntılar, bu mekanın burada var olduğunu gösteriyor. Bu vesileyle gerek Moğolistan Cumhurbaşkanı'mızın ziyareti gerek Büyükelçiliğimizin heyetinin burada bulunması kültürel işbirliğinin gelişimine büyük katkı sunacaktır." diye konuştu.

        Moğolistan'ın Ankara Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Tsend Ayush Sharavjamts ise yazlık saray ve şehir kalıntılarının ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmaların önemli olduğunu söyledi.

        Çalışmaları yerinde inceledikleri için mutlu olduklarını ifade eden Sharavjamts, "Moğolistan Cumhurbaşkanı'mız, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirmişti. Bu ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı'mız Van'a gelmiş ve çalışmaları yerinde incelemişti. Büyükelçilik heyeti olarak burada bulunmaktan dolayı çok mutluyuz. Sayın Vekil'imizin dile getirdiği gibi ilerleyen dönemde yazlık sarayı tekrardan inşa etmek için birlikte çalışacağız." dedi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

