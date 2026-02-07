Habertürk
        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 18:16 Güncelleme: 07.02.2026 - 18:16
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Stat:VanAtatürk

        Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ferhat Çalar, Burak Sami Şad

        İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Şahin Akbaba, Oulare, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Jevsenak, Medeni Bingöl, Mehmet Özcan, Traore (Dk. 63 Jefferson), Hasan Bilal (Dk. 63 Bekir Can Kara), Erdem Seçgin (Dk. 9+2 Alper Emre Demirol), Hostikka (Dk. 78 Erdi Dikmen), Mamah

        Arca Çorum FK: Sehic, Attamah, Üzeyir Ergün (Dk. 82 Efe Sarıkaya), Sinan Osmanoğlu, Erkan Kaş, Pedrinho, Serdar Gürler (Dk. 57 Burak Çoban), Fredy (Dk. 70 Aleksic), Ahmed Ildız (Dk. 57 Oğuz Gürbulak), Yusuf Erdoğan (Dk. 70 Atakan Akkaynak), Mame Thiam

        Goller: Dk. 14 Serdar Gürler (Arca Çorum FK), Dk. 40 Hostikka, Dk. 69 Erdem Seçgin Dk. 90+5 Jefferson (İmaj Altyapı Vanspor)

        Kırmızı kart: Dk.90+5 Sehic

        Sarı kartlar: Dk. 15 Serdar Gürler (Arca Çorum FK), Dk. 48 Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Dk. 88 Çağlar Şahin Akbaba (İmaj Altyapı Vanspor)




        VAN

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

