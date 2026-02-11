Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Van, Muş ve Bitlis'te 352 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Van, Bitlis ve Muş'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle 352 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 10:55 Güncelleme: 11.02.2026 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van, Muş ve Bitlis'te 352 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Van, Bitlis ve Muş'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle 352 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle 87 yerleşim yerinin yolu kapandı.

        Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        - Bitlis

        Kentte kar nedeniyle yolu kapanan 27 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yolların açılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

        Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için köy yollarını kısa sürede ulaşıma açacaklarını kaydetti.

        - Muş

        İl genelinde etkili olan kar nedeniyle il merkezi ve ilçelerde 238 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar yağışının ulaşımı aksattığını söyledi.

        Yentür, kırsalla kesintisiz ulaşım sağlanması ve vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Menajer Ayşe Barım için karar bekleniyor
        Menajer Ayşe Barım için karar bekleniyor
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Epstein dosyası: Trump'ın kritik telefon konuşması belgelerde
        Epstein dosyası: Trump'ın kritik telefon konuşması belgelerde
        İçişleri ve Adalet Bakanları değişti
        İçişleri ve Adalet Bakanları değişti
        Özgecan Aslan ölümünün 11'inci yılında anılıyor!
        Özgecan Aslan ölümünün 11'inci yılında anılıyor!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Alman devi bankadan Epstein itirafı
        Alman devi bankadan Epstein itirafı
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Annesini katleden genç kıza 17 yaş indirimi!
        Annesini katleden genç kıza 17 yaş indirimi!
        Anne ve babası katledilen iki kardeş: Hunharca bir cinayet!
        Anne ve babası katledilen iki kardeş: Hunharca bir cinayet!
        22 yaşındaki Dilruba'nın katili için karar açıklandı!
        22 yaşındaki Dilruba'nın katili için karar açıklandı!
        Kanada'da peş peşe iki silahlı saldırı!
        Kanada'da peş peşe iki silahlı saldırı!
        Küba'da petrol krizi derinleşiyor!
        Küba'da petrol krizi derinleşiyor!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı
        Netanyahu tutuklama kararına rağmen hava sahalarını kullandı
        Netanyahu tutuklama kararına rağmen hava sahalarını kullandı
        Çocuk işçiliğine kırmızı kart
        Çocuk işçiliğine kırmızı kart
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler

        Benzer Haberler

        Van'ın 2 ilçesinde eğitime kar engeli
        Van'ın 2 ilçesinde eğitime kar engeli
        Van TSO'dan oda başkanlarına hayırlı olsun ziyareti
        Van TSO'dan oda başkanlarına hayırlı olsun ziyareti
        Van'ın 3 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün verildi
        Van'ın 3 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün verildi
        Van'da eğitime kar engeli
        Van'da eğitime kar engeli
        VEDAŞ'tan çalışanlarına akran zorbalığı eğitimi
        VEDAŞ'tan çalışanlarına akran zorbalığı eğitimi
        Van'da çığın kapattığı mezra yolunda zorlu mücadele
        Van'da çığın kapattığı mezra yolunda zorlu mücadele