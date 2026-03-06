Erciş'te "Dünya Yetimler Günü" kapsamında iftar programı düzenlendi

Van'ın Erciş ilçesinde "Dünya Yetimler Günü" kapsamında iftar programı gerçekleştirildi.



Kaymakamlığın destekleriyle Selvihan Kadın Girişimi İşletme Kooperatifi ev sahipliğinde düzenlenen programda Karagöz ve Hacivat oyunu sahnelendi.





Yüzleri boyanan çocuklar, etkinliklerle doyasıya eğlendi.



Çocuklara hediye veren Kaymakam Murat Karaloğlu, ramazan ayının paylaşma, dayanışma, merhamet ve kardeşlik duygularının en güzel şekilde yaşandığı müstesna bir zaman dilimi söyledi.



Çocuklarla bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Karaloğlu, şunları kaydetti:





"Çocuklar toplumun en kıymetli emanetleridir. Çocukların huzurlu, mutlu ve başarılı bireyler olarak yetişmesi en büyük temennimizdir. Devletimiz her zaman çocuklarımızın yanındadır. Kaymakamlık olarak çocukların eğitimine, gelişimine ve hayat yolculuklarına katkı sunarak ve destek olmaya gayret gösteriyoruz. Çocukların yüzündeki tebessüm bizim için en büyük mutluluktur."

