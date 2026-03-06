Vanlı öğrenciler TÜBİTAK yarışması bölge birincisi oldu

Van'da Tuşba Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi öğrencileri, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından Batman'da düzenlenen "57. Liseler Arası Araştırma Projeleri Yarışması"nda kimya alanında bölge birincisi seçildi.



TÜBİTAK tarafından düzenlenen yarışmaya 9 ilden 120 proje katıldı.



Kimya Öğretmeni Mehmet Salih Işıldar danışmanlığında öğrencilerden Deniz Gümüş ve Onur Çoban'ın "Kendi Kendini Temizleyebilen Camlar" çalışması Türkiye finaline katılmaya hak kazandı.



Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi laboratuvarlarında akademisyenlerin desteğiyle yapılan çalışma, cam yüzeyine uygulanan titanyum dioksit maddesi sayesinde kirlerin ışıkla kimyasal tepkimeye girerek parçalanması sağlanıyor.



Danışman öğretmen Işıldar, öğrencilerin azim ve kararlılıkla çalıştığını belirterek, Türkiye finallerinde de derece beklediklerini ifade etti.

