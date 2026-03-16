Van'da 16 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Van'da düzenlenen operasyonlarda 16 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar devam ediyor.



Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 8-15 Mart tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 16 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.



Gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

