        Van, Hakkari ve Bitlis'te 103 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Van, Hakkari ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 103 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 11:15 Güncelleme:
        Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte kar ve tipi nedeniyle 9 mahalle ve 11 mezra yolu ulaşıma kapandı.

        Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı 20 yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Başkale ilçesinde de etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yürüttü.

        - Hakkari

        Kentte iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı ve sis yaşamı olumsuz etkiledi.

        İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle kent genelinde 82 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

        Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Vatandaşlar, evlerinin, iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karı temizledi.

        Sürücüler, kar ve düşen görüş mesafesi nedeniyle bazı güzergahlarda ilerlemekte güçlük çekti.

        Belediye ve Karayolları ekipleri de sorumluluk alanlarında kar temizleme çalışması yaptı.

        - Bitlis

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar nedeniyle bir köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

        Kurtkan, söz konusu yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Altın fiyatlarında düşüş sürüyor
        Altın fiyatlarında düşüş sürüyor
        Trump: Hürmüz tehdidi çok iyi sonuçlanacak
        Trump: Hürmüz tehdidi çok iyi sonuçlanacak
        ABD: Müttefiklerimiz dediğimize geliyor
        ABD: Müttefiklerimiz dediğimize geliyor
        Savaşta kimin planı işliyor?
        Savaşta kimin planı işliyor?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İran: Enerji altyapımız vurulursa biz de sizinkini vururuz
        İran: Enerji altyapımız vurulursa biz de sizinkini vururuz
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        Fırsatçı Yunanistan, Doğu Akdeniz için harekete geçti
        Fırsatçı Yunanistan, Doğu Akdeniz için harekete geçti
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Şeker devine rekabet soruşturması
        Şeker devine rekabet soruşturması
        Hastanede 40 günlük umut nöbeti
        Hastanede 40 günlük umut nöbeti
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Futbolcu cinayetinde ünlü isimler gözaltında... 10 şüpheli adliyeye sevk!
        Futbolcu cinayetinde ünlü isimler gözaltında... 10 şüpheli adliyeye sevk!
        Aşıklar kar tatilinde
        Aşıklar kar tatilinde
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Anne ile oğlu "Küfür etmeyin" dedi... Sonrası kâbus!
        Anne ile oğlu "Küfür etmeyin" dedi... Sonrası kâbus!
        Tofaş Amerika’ya geri dönüyor
        Tofaş Amerika’ya geri dönüyor
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        Gün içinde ne kadar esniyorsunuz?
        Gün içinde ne kadar esniyorsunuz?
        Oyuncuların algoritma isyanı
        Oyuncuların algoritma isyanı

        Benzer Haberler

        Van Gölü Havzası'nın doğusundaki yağış bolluğu tarımı ve inci kefali göçünü...
        Van Gölü Havzası'nın doğusundaki yağış bolluğu tarımı ve inci kefali göçünü...
        Van Spor FK sahasında Sarıyerspor ile golsüz berabere kaldı
        Van Spor FK sahasında Sarıyerspor ile golsüz berabere kaldı
        Tuncer Bakırhan: Bizim İran'daki savaşa ilişkin tavrımız nettir
        Tuncer Bakırhan: Bizim İran'daki savaşa ilişkin tavrımız nettir
        İmaj Altyapı Vanspor FK-SMS Grup Sarıyer maçının ardından
        İmaj Altyapı Vanspor FK-SMS Grup Sarıyer maçının ardından
        Van'da nevruz etkinliği düzenlendi
        Van'da nevruz etkinliği düzenlendi
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig