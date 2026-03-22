        Van Haberleri

        İmaj Altyapı Vanspor FK-SMS Grup Sarıyer maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında sahasında SMS Grup Sarıyer ile 0-0 berabere kalan İmaj Altyapı Vanspor FK'nin teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, sahaya coşkulu ve istekli çıktıklarını aktardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2026 - 16:46 Güncelleme:
        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Korkmaz, gol atılmadığı zaman maça hep olumsuz bakıldığını dile getirdi.


        Korkmaz, "Maçın sonuna 3 dakika verildi. Futbolla kim oynamaya çalışıyor, kim süreyi çalmaya çalışıyor? Futbolu yöneten kurumlar bunun altından kalkamıyorlar. VAR hakemine sormamız lazım. 3 dakikayı nasıl hesapladı? Kendi analizimizi yaparız. Kötü oynamadık, bir şeyler yapmaya çalıştık. Vanspor'un düşmeyle, ligde kalmayla ilgili herhangi bir gündemi yok. Play- off'tan uzaklaştığımız için üzülüyoruz. Tüm motivasyon düşüklüğü, takımın moral bozukluğu da onunla alakalı. Play-off için savaşmaya devam edeceğiz." diye konuştu.




        - Sarıyer cephesi

        SMS Grup Sarıyerspor Teknik Direktörü Servet Çetin ise centilmence bir maç geçtiği ifade etti.


        Vanspor'un iyi bir takım olduğunu anlatan Çetin, şunları kaydetti:


        "Biz de iyi hazırlandık. Çünkü puanlara şiddete ihtiyacımız var. Doğru durduk. Aslında istediğimiz şekilde de maç gidiyordu, ilk yarıda kaçırdığımız pozisyonlarımız vardı. Maçın hakkı genel olarak beraberlikti ama pozisyon olarak bizim daha net pozisyonlarımız vardı, değerlendiremedik. Bir puan bir puandır deyip yolumuza devam edeceğiz. Son 6 hafta kaldı. Geldiğimiz günden beri puan almak ve yukarılara çıkabilmek için cebelleşiyoruz. O kadar maç kazandık, halen altta bir bağlantımız var, tamamen kopmadık. Bizden önce çok puan alınamadığı için maalesef bu senaryoyu yaşıyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

