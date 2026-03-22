Van'da 1 kilo 256 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Gevaş ilçesinde 1 kilo 256 gram esrar ele geçirildi.





Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.





Bu kapsamda, Van-Bitlis kara yolundaki Balaman Yol Arama ve Kontrol Noktası'nda şüphe üzerine bir araç durduruldu.





Araçta yapılan aramada 1 kilo 256 gram esrar bulundu.





Bir şüpheli gözaltına alındı.



