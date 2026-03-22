Van'da 1 kilo 256 gram uyuşturucu ele geçirildi
Van'ın Gevaş ilçesinde 1 kilo 256 gram esrar ele geçirildi.
Giriş: 22.03.2026 - 14:04
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, Van-Bitlis kara yolundaki Balaman Yol Arama ve Kontrol Noktası'nda şüphe üzerine bir araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada 1 kilo 256 gram esrar bulundu.
Bir şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri