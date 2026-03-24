Van'da 4 kilo 60 gram uyuşturucu ele geçirildi
Van'ın Çaldıran ilçesinde 4 kilo 60 gram skunk ele geçirildi.
Giriş: 24.03.2026 - 17:03
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yüceler Mahallesi'nde yapılan operasyonda 4 kilo 60 gram skunk ele geçirildi.
