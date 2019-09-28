Erciş Belediyesi’nin standına yoğun ilgi

Orta Doğu Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde “10. Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı”na katılan Erciş Belediyesi’nin standı tarihsel ve kültürel öğelerin öne çıkarılmasıyla göz doldurdu.

Dört gün boyunca sürecek fuarda ilçeyi tanıtmak adına tarihi bir konsept geliştiren Erciş Belediyesi, Ayranaşı, ilçeye özgü üzümü, lahana (kelem), Kozluca domatesi, Erciş karpuzu, tuzlu balık, Erciş peyniri gibi birçok ürün sergiledi. Yine ilçeye özgü Ayranaşı servisinin yapıldığı fuarda ziyaretçilere Erciş üzümü ikramı da yapıldı. Yöresel kıyafetlerin ve yöreye ait tasarlanan çorap, eski radyo, patik gibi ürünler de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

“Dengbêj dinletisi renk kattı”

Standa kurulan şark köşesinde düzenlenen Dengbêj dinletisi ise büyük ilgi topladı. Ziyaretçilerin tıka basa doldurduğu standa dengbêjlerin dillendirdiği hareketli türkülerle gelen misafirler halaya tutuştu dengbêjlerin söylediği kılamlar yer yer duygulu anlar yaşattı.

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu ve HDP Muş Milletvekili Mensur Işık Özalp ve Erciş Belediyesinin stantlarını gezdiler. Stantları ziyaret eden misafirlere belediye tanıtım broşürleri ve plaket takdim edildi.

VAN 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 04:31

GÜNEŞ 05:52

ÖĞLE 12:02

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 18:03

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.