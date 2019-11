Türkiye ile İran sınır güvenliğini masaya yatırıldı Van’da “Türkiye-İran 55. Alt Güvenlik Komite Toplantısı” yapıldı

Türkiye ve İran İslam Cumhuriyeti arasında gerçekleştirilen “55. Alt Güvenlik Komite Toplantısı” tamamlandı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile İran'ın Batı Azerbaycan Genel Vali Yardımcısı ve Hoy Kenti Fermandarı Seyid Muhammed Abidi arasında 55. Alt Güvenlik Komitesi Toplantısının mutabakatı imzalandı. İmza töreni sonrası açıklamalarda bulunan Van Valisi Bilmez, düzenlenen toplantıda sınır güvenlinin masaya yatırıldığını belirtti. Vali Bilmez, “55. Alt Güvenlik Komitesi Toplantısını gerçekleştirdik. Bu toplantıda sınır güvenliğimizi masaya yatırdık. Yasadışı sınır geçişlerini değerlendirdik. Her iki ülkenin ekonomisine ciddi anlamda zarar veren kaçakçılık olaylarının engellenmesi için gerekli olan tedbirlerin alınması, sınırda ortak devriyenin gezmesi ve iletişim kanallarının sürekli açık tutulması konularında mutabakata vardık. Ayrıca her iki ülkeyi hedef alan başta PKK ve DEAŞ terör örgütleri olmak üzere bölgedeki tüm terör örgütleriyle mücadelede işbirliğimizi devam ettirmeye ve bundan sonra işbirliği imkanlarımızı daha da geliştirme konusunda da anlaşmaya vardık” dedi.

İki ülke ekonomisinin gelişimi noktasında da ticaretle ilgilenen her iki ülke vatandaşlarının işlerini karşılılıkla olarak yürütmesine yardımcı olmak konusunda da mutabakata vardıklarını sözlerine ekleyen Bilmez, toplantının her iki ülkeye de hayırlı olmasını diledi.

Van Valisi ve heyetinin kendilerini çok sıcak bir şekilde karşıladığını dile getiren Hoy Kenti Fermandarı Seyid Muhammed Abidi ise, terör hususunda alınabilecek tedbirleri karşılıklı ele aldıklarını belirterek, bu konuda her iki ülkenin de elinden geleni yapacağını kaydetti.

İran heyeti, toplantının ardından kentten ayrıldı.

Toplantıya Van heyetinden Vali Mehmet Emin Bilmez'in yanı sıra İl Jandarma Komutan Vekili Albay Naci Akkaş, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, 6. Hudut Tugay Komutanı, Başkale, Çaldıran, Özalp ve Saray kaymakamları, Van Valiliği Özel Kalem Müdürü ve İl Göç İdaresi Müdürü katıldı.

