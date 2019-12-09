Göz doktorlarına canlı yayında katarakt ameliyatı

Van’da Urartu Göz Başhekimi Operatör Dr. Baran Bari İlhan, bu yıl dördüncüsünü düzenledikleri ‘Urartu Göz Günleri’ seminerinde canlı yayında katarakt ameliyatı yaparak bölgede bir ilke imza attı.

Van’da 15 yıl önce kurulan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin tek A grubu göz merkezi olan Urartu Göz, bu yıl dördüncüsünü düzenlediği "Urartu Göz Günleri" seminerinde bölgede bir ilke daha imza attı. Türkiye’nin önde gelen göz doktorlarından Prof. Dr. Ömer Faruk Yılmaz, Doç. Dr. Alper Ağca, Yardımcı Doç. Dr. Sinan Albayrak ve Yardımcı Doç. Dr. Muharrem Karakaya’nın da katıldığı seminere; Van, Bitlis, Hakkari, Ağrı, Muş, Siirt, Batman ve Iğdır illerindeki göz doktorları katıldı. Prof. Dr. Ömer Faruk Yılmaz’ın selamlama konuşmasının ardından Urartu Göz kurucularından Operatör Dr. Atilla Yazıcıoğlu tarafından katılımcılara merkez hakkında bilgilendirilmelerde bulunuldu.

Daha sonra Urartu Göz Başhekimi Operatör. Dr. Baran Bari İlhan, canlı yayında katarak ameliyatını gerçekleştirdi. Ameliyatı canlı yayında izleyen göz doktorları ise, takıldıkları noktalarda sorular sorarak bilgi alışverişinde bulundular.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Urartu Göz Başhekimi Operatör Dr. Baran Bari İlhan, dördüncüsünü düzenledikleri ‘Urartu Göz Günleri’ seminerinde bir ilke daha imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Canlı cerrahi operasyonunda, var olan ortamlarda yapılamayan ameliyatları kendi ameliyathanemizde yapıyoruz. Toplantı salonuyla bu esnada canlı bağlantı kurduk. Ameliyat yaparken meslektaşlarımız da izliyor. Orada ameliyatla ilgili soru cevap karşılıklı yaptık. Ameliyatımızı anlatarak tecrübe bilgi paylaşımında bulunduk. Çoğu yerde bu operasyonları yapma imkanı bulamayan meslektaşlarımız, böylelikle güncel gelişmelerden haberdar oldular. Ayrıca seminerimizde Prof. Dr. Ömer hocamız da tecrübelerini bu toplantıda bizimle paylaştı” dedi.

Canlı cerrahi operasyonunda daha önce başka bir yerde ameliyat olan Şefik Temel isimli vatandaşın gözüne akıllı mercek takıldığını dile getiren İlhan, “Biz bu operasyonla hastamızın gözünü akıllı bir mercek taktık. Bu ameliyatla hastamız, hem uzağı hem de yakını çok rahat bir şekilde görebilecek. Bunun yanında yine 6 numara miyop ve 1 numara kadar da astigmatı olan genç bir kardeşimizin de lazerle göz çizdirme ameliyatını yaptık. Bu operasyonları da canlı olarak yaptık. Meslektaşlarımızda bu operasyonu bizimle izlediler. Güzel bir seminer oldu” ifadelerini kullandı.

Urartu Göz kurucularından Operatör Dr. Atilla Yazıcıoğlu ise, her yıl geleneksel düzenledikleri seminerlerde göz sağlığıyla ilgili yeni gelişme ve teknikleri bölgedeki hekimlere ulaştırmayı hedeflediklerini dile getirerek, “Bununla ilgili canlı cerrahi operasyonunda hem ameliyatımızı yaptık hem de işin teorik boyutunu da soru cevap şeklinde gerçekleştirdik. İlimiz ve bölgemiz adına gururla bu çalışmaları yapıyoruz. Elimizden geldikçe halkımız adına bilimsel anlamdaki gelişmişleri takip ederek bu imkanlardan faydalanmalarını sağlamaktayız. Ayrıca canlı cerrahi operasyonu, bölgemiz için bir ilk oldu” diye konuştu.

Canlı yayında ameliyat edilen Şefik Temel ise kendini iyi hissettiğini belirterek, Urartu Göz yetkililerine teşekkür etti.

VAN 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:37

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