Van'da kardan kapanan yollar açılıyor

Van ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 131 yerleşim yeri yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

Van ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışı ile birlikte Bahçesaray'da 6 mahalle42 mezra, Başkale 7 mahalle8 mezra, Çatak'ta 4 mahalle10 mezra ve Gürpınar’da 26 mahalle28 mezra, olmak üzere toplam 131 yerleşim yerinin yolları ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı karla mücadele ekiplerinin yol açma çalışmaları devam ediyor.

VAN 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 05:48

GÜNEŞ 07:14

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İKİNDİ 14:57

AKŞAM 17:20

YATSI 18:40

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