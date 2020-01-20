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Türkmenoğlu: “VANESOB’un her köşede mührü var”

İHA

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, güzel ahlaklı esnaf yetiştirmek için çalışan Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (VANESOB) her köşede mührü bulunduğunu söyledi.

Türkmenoğlu: “VANESOB’un her köşede mührü var”

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, güzel ahlaklı esnaf yetiştirmek için çalışan Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (VANESOB) her köşede mührü bulunduğunu söyledi.
AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini (VANESOB) ziyaret etti. VANESOB Başkanı İsa Berge, Türkmenoğlu’nu makamında ağırladı. Birliğe bağlı merkez ve ilçe oda başkanlarının da hazır bulunduğu ziyarette, Van esnaf ve sanatkarının durumu masaya yatırıldı. Esnaf ve sanatkarlar odalarının Ahilik kültürünün devamı olduğunu söyleyen AK Parti Van İl Başkanı Türkmenoğlu, Van'da da ilmek ilmek emek veren esnaf ve sanatkarlara dikkat çekti. Van’da her alanda var olan esnaf ve sanatkarlar için VANESOB’un her köşede mührü olduğunu vurgulayan Türkmenoğlu, “VANESOB, parti olarak her zaman önemsediğimiz ve güçbirliği yaptığımız bir kurumdur. Ortak noktamız gönül birliğimizdir. Milli değerlerimize sahip çıkmak, güzel ahlaklı ve dürüst esnaf yetiştirmek büyük bir hedeftir” dedi.

“Siyasetin limanı ahlaktır”
Siyasetin limanının ahlak olduğunu dile getiren AK Parti Van İl Başkanı Türkmenoğlu, “Özellikle dinine ve diyanetine bağlı muhafazakar esnaf yetiştirmek de son derece önemlidir. İşte böyle bir kuruma gelmekten çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. Düşünceleriniz ve fikirleriniz bize güç kazandırıyor. Esnafını ve sanatkarını koruyan kollayan ve onu iyi yetiştiren bir yönetim var. Tüm başkanlarımızın şahsında İsa başkanıma teşekkür ediyorum. Birliğimiz daim olsun. Allah önce ülkemize sonra da şehrimize güzel hizmetler yapmayı nasip etsin” ifadelerini kullandı.

“En büyük sorun kayıt dışı esnaf”
Van esnaf ve sanatkarının sorunlarını dile getiren VANESOB Başkanı İsa Berge ise, “Sicil affı ile esnafın bankalardan kredi almanın yolu açılabilir. Kayıt dışı esnafın kayıt altına alınması elzemdir. Vergi terkini gerçekleşmedi, ancak yapılandırmaya gidilmeli ve faizden vazgeçilip ana para tahsil edilebilir. Yüksek olan SGK ve BAĞKUR primlerinin indirilmesi istihdamı arttıracaktır. Küçük esnafa cansuyu kredisi mahiyetinde faizsiz 50 bin TL’lik KOSGEB desteklerinin sunulması ekonomiyi canlandıracaktır. Kredi ve teşvik sisteminin daha da geliştirilmesiyle birlikte, kredi kefalet kooperatiflerinin finansman miktarı arttırılmalıdır. Deniz ticaret odalarına kayıtlı olan tacirler için uygulanan ÖTV’siz akaryakıt alımı uygulamasından esnaf ve sanatkarlar odalarına kayıtlı esnaf ve sanatkarların da yararlanması önemlidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti
Hükümetin esnaf ve sanatkara yönelik çalışmalarını değerlendiren Başkan Berge, “Öncelikle her daim esnafımızın ve sanatkarımızın yanında olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz. Devletimiz ve hükümetimiz ekonomik dalgalanmalara karşı, önemli adımlar atmıştır. Türkiye’ye karşı yürütülen ticaret savaşlarından galip gelmek adına Cumhurbaşkanımız ile birlikte dimdik ayakta durmayı başardık. 2023 vizyonu için bizler de üzerimize düşeni yapacağız. Güzel vatanımızın birliği ve bütünlüğü için çalışmaya devam edeceğiz. Elbette esnafımız ve sanatkarımız zor günler geçiriyor ama zor günleri hep birlikte atlatacağımıza inanıyoruz. Van’ın ve Türkiye’nin 2023 vizyonuna yetişmesi adına hükümetimizin ve devletimizin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
“Vekilimize tüm başkanlarım adına teşekkür ediyorum” diyen Berge, “AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, hem milletvekilliği hem de il başkanlığı döneminde her platformda esnaf ve sanatkarımızın yanında oldu. Van’ımızın sorunlarına çözüm aramak adına yaptığı çalışmaları da biliyoruz. İlgili sorunları Ankara’ya ileten Türkmenoğlu’nu, çabaları nedeniyle kutluyoruz. Bizler de Van’ımızın sorunlarının çözülmesi adına çalışmalara destek vereceğiz. Ziyaretleri ile bizi onurlandıran başkanımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.
Merkez ve ilçe oda başkanları da sorunları dile getirerek, gerekli istişareler yapıldı. Ziyaret, birlikte çekilen hatıra fotoğraflarının ardından son buldu.

VAN

20 Ocak 2020 Pazartesi

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