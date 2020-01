Van YYÜ Özel Kalem Müdürü Doktor Ali Kılıçer; “Erçek gölünün kuzeyinde ciddi bir enerji birikimi var" “Bu ülkenin birinci önceliği afet yönetimidir” “Bu güne kadar 150 bin kişiyi sadece yaşanan depremlerde kaybetmişiz” “Türkiye’de yapı stoğunun yüzde 76’sı kaçak” “Van’daki askerlere afet eğitimi verilmeli”

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Özel Kalem Müdürü Doktor Ali Kılıçer, “Erçek gölünün kuzeyinde ciddi bir enerji birikimi var yeni yaşanacak bir depremle karşı karşıyayız” dedi.

VanŞişli Öğretmenevi toplantı salonunda düzenlenen programda basın mensupları ile bir araya gelen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Özel Kalem Müdürü Doktor Ali Kılıçer, Van ve çevresinde meydana gelebilecek depremler konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Doktor Ali Kılıçer, “Bölgemiz bir afet bölgesi çok fazla görmediğimiz ama işin içine girdiğiniz zaman insanları korkutacak rakamlar var depremle ilgili. Bu ülkenin birinci önceliği afet yönetimidir, hepimizin doğduğu anda ölünceye kadar koruduğumuz tek bir şey var oda yaşamımızdır. Sağlıklı olmak isteriz, kilo verir rejim yaparız, sağlıklı beslenmeye çalışırız, sağlıklı ve uzun yaşayabilmek için, afet bizim bu sağlıklı yaşamın önünde ki en büyük engellerden biri. Bu konuyu gündeme getirdiğimiz zaman, bazı iktisatçılar bana şunu söylüyor ‘Sen Vali beyin özel kalem müdürlüğünü yaptın, akademisyen oldun ama neden bu kadar cahilsin diye’ neden diye soruyorum ‘Dünyanın en önemli önceliği ekonomidir’ diyor, ölümden ölüme fark var, ölümler arasında en acı olanı afette can vermektir” dedi.



“Bu güne kadar 150 bin kişiyi sadece yaşanan depremlerde kaybetmişiz”

“Bir insanı silahla vurursanız binası yıkılmaz” diyen Kılıçer, “Alt yapısı bozulmaz evi hasar almaz ama bir afet olduğunda bina, altyapı, can, mal kalmıyor. Depreme istatistik rakamlarla baktığınız zaman Türkiye sadece deprem açısından dünyada en çok deprem gören ülkeler sıralamasında dördüncü sırada yer alıyor çok korkunç bir rakam. Cumhuriyet tarihi boyunca 1900 yılları başından bu güne kadar depremde kaybettiğimiz kişi sayısı 94 bin 81 kişi. Türkiye’de her zaman resmi rakamları ikiyle çarpmak lazım. Bu güne kadar 150 bin kişiyi sadece yaşanan depremlerde kaybetmişiz. 150 bin kişinin etkilediği kişi sayısı AFAD istatistiklerine göre 16 milyon kişidir. Türkiye’de cumhuriyet tarihi boyunca can ve mal kaybına yol açan deprem sayısı 247, bunun 89 tanesi doğu Anadolu’da gerçekleşmiş, bu 89 depremden 50 bin kişi hayatını kaybetti. Türkiye’de yaşanan depremlerin yüzde 60’ı bizim bölgemizde can kaybına yol açmış” dedi.

TRB2 bölgesine bakıldığı zaman Van, Muş, Bitlis, Hakkari ve İstanbul’da depremin olduğunu en çok hasar alan ise Düzce olduğunu ifade eden Kılıçer, “TRB2 bölgesinde yaşanan depremler Van’ı etkiler. Bu şekilde deprem konusunu ele aldığımız zaman bizim bölgemizde ölen kişi sayısı 10 bin 500 kişidir. Bugün baktığımız zaman evlerimizde deprem çantası bulunuyor mu hayır, toplanma alanlarını kimse bilmiyor, Erçeğin kuzeyinde ciddi bir enerji birikimi var, bu bugünde, yarında, bir yıl sonra da olabilir Van’da deprem seli hala bitmedi ve devam edecek, yeni yaşanacak bir depremle karşı karşıyayız” diye konuştu.



“Türkiye’de yapı stoğunun yüzde 76’sı kaçak”

Türkiye genelinde deprem haritası üzerinde 59 il yer aldığının altını çizen Kılıçer, “59 ilde yaşayan 59 milyon 50 bin 380 kişi deprem riski altında. Türkiye’de yapı stoğunun yüzde 76’sı kaçak. İstatistikleri üst üste bırakıp hesaplama yaptığınız zaman korkunç bir tablo çıkıyor. Hem kamunun, hem de vatandaşın bu işin içerisinde olarak depremlerle ilgili tedbirleri geliştirmemiz gerekiyor. Özellikle ilimizde afet sakınım planı uygulamamız gerekiyor, kamu kurumlarında ki arkadaşlar politika üretir, mevcut durumu tespit eder, daha sonra kurumlar arası iş birliği içinde mikro bölgeleme haritaları yapılır, bunun üzerinden depremle ilgili çalışmalar yapılır. Okullarımızda deprem toplanma alanları neresidir çeklinde sorular sorulmalı vatandaşları bilinçlendirmeli bu durumda. Şuan Van’da hiç kimse deprem toplanma alanı nerededir bilmiyor ama Edevlet üzerinden de bakabiliyoruz. Sadece Edevlette deprem toplanma alanı nerde dediğiniz zaman size alanın nerede olduğunu söylüyor. Bir planımız yok, deprem çantamız yok varsa da içinde ne var ne olmalı bunları vatandaşa iletmeliyiz, kentte bir deprem farkındalığı oluşturmalıyız” dedi.



“Van’daki askerlere afet eğitimi verilmeli”

Deprem anında en önemli olan deprem yaşayan kişinin ailesinin orada olmaması gerektiğini ifade eden Kılıçer, “Deprem anına bizler önce ailemize ve sevdiklerimize koşuyoruz. Gözümüzün önünde biri düşmüş ve yardım istiyor olsa bile o anki psikolojik düşünceyle ailemize koşarız. Dünya üzerinden yaşanan depremlerde ne fazla cankurtaran vatandaşlardır. AFAD ekipleri yüzde üçünü kurtara biliyor, vatandaş ise yüzde 97 kurtarıyor. Van’da asker sayısı 50 bin civarında, 50 bin anne ve babası burada olmayan ve kafası rahat olan adam var. Yarından itibaren askerlere afet eğitimi verilmeli. Bundan 10 yıl sonra bu ülkede milyonlarca insan afet uzmanı olarak yetişecek. Bir deprem anında AFAD ekiplerine gerek kalmadan eğitim alan askerlerimizin müdahalesi ile birçok canı kurtara biliriz” şeklinde sözlerini tamamladı.



Düzenlenen programa, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlük Özel Kalem Müdürü Dr. Ali Kılıçer, Van Gölü Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fatih Sevinç, Türkiye Gazetesi Van Bölge Temsilcisi Haşim Talay, İHA Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz, Van Valiliği Basın Halkla İlişkiler Müdürü Abdullah Kadan, Şehrivan Yayın Grubu Başkanı Ömer Aytaç Aykaç, Yeni Şafak ve Yeni Akit Gazetesi Van Temsilcisi Kenan Gül, Bölge Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Bişar Ulutaş, Van Postası Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ziya Türk, Van FM Genel Yayın Yönetmeni M. Sedat Dicle, Van Gazetesi İmtiyaz Sahibi Hikmetullah Yetkin, Van Valiliği Basın Danışmanı Osman Bekleyen, Edremit Belediyesi Basın Yayın Müdürü Serkan Aslan, Tuşba Belediyesi Basın Yayın Müdürü Şabettin Akkuş, İHA Van Bölge Haber Müdürü Salih Akkuş, Van İl Sağlık Müdürlüğü Basın Danışmanı Adem Yılboğa, Van SBÜ Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Basın iletişim ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Gülistan Elmas, 112 Acil Servis Basın İletişim Sorumlusu Demhat Şahin Uyar ve İkinisan Gazetesi Muhabiri Yunus Tuğrul katıldı.

VAN 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 05:46

GÜNEŞ 07:11

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 15:03

AKŞAM 17:26

YATSI 18:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.