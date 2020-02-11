Çatak yolu 3 gün sonra ulaşıma açıldı

Van’da çığ düşmesi sonucu 3 günden bu yana ulaşıma kapalı olan Çatak yolu, yürütülen çalışmalar sonucu akşam saatlerinde kontrollü olarak trafiğe açıldı.

VanÇatak kara yolu, Elmacı Mahallesi bölgesinde düşen çığ nedeniyle ulaşıma kapanmıştı. Dün gece saat 00.00’a kadar çığ temizleme çalışması yapan ekipler, hava sıcaklığının zaman zaman eksi 35 dereceye kadar düştüğü bölgeden geri çekilmişti. Sabah birçok araç aşırı soğuk yüzünden çalışmayınca Van’dan yeni araçlar bölgeye sevk edildi. Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de destek verdiği çalışma sonucu VanÇatak kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada Çatak yolunun ulaşıma açıldığı belirtilerek, “Elmacı Mahallesi bölgesine düşen çığ yapılan çalışmalar sonrası temizlenerek kontrollü olarak trafiğe açıldı. Ancak bölgede etkili olan aşırı soğuklar nedeniyle yolda buzlanma meydana gelmiştir. Zorunlu olmadıkça yolun kullanılmaması, kullanacak vatandaşların da araçlarını kış şartlarına uygun hale getirdikten sonra yola çıkmaları konusunda uyarıyoruz. ÇatakBahçesaray kara yolu Yapılı Mezrası ile Korulu ve Bilgi mahalleleri yoluna düşen çığların da açılması için çalışmalar sürüyor” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.