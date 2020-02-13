Başkanlardan Kaymakam Mehmetbeyoğlu’na ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkanlardan Kaymakam Mehmetbeyoğlu’na ziyaret

İHA

Van'ın Erciş ilçesindeki bazı başkanlar, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'na ziyarette bulundular.

Başkanlardan Kaymakam Mehmetbeyoğlu’na ziyaret

Van’ın Erciş ilçesindeki bazı başkanlar, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu’na ziyarette bulundular.
Türkiye Gençlik Vakfı (Tügva) Erciş İlçe Başkanı Muhammed Ömür Ege, Ülkü Ocakları ve Ak Parti Gençlik Kolları Başkanları, Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu'nu makamında ziyaret ederek, yaptıkları faaliyetler ile Erciş için devletin yapmış olduğu yatırımlar üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulundular.
Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, toplantı sonrası başkanlar faaliyetleri ile alakalı kitap ve dergileri Kaymakam Mehmetbeyoğlu’na hediye ettiler. Ziyarete AK Parti Erciş Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Hanifi Macit, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Erciş İlçe Başkanı Mehmet Buğra Şener ile Türkiye Gençlik Vakfı (Tügva) Erciş İlçe Başkanı Muhammed Ömür Ege katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Bilmez: Van, son 26 yılın en büyük kar yağışı ile karşı karşıya
YEREL HABERLER Vali Bilmez: Van, son 26 yılın en büyük kar yağışı ...
Van YYÜ’de kar tatili
YEREL HABERLER Van YYÜ’de kar tatili
Erciş Belediyesi kriz masası oluşturdu
YEREL HABERLER Erciş Belediyesi kriz masası oluşturdu
Hamile kadın ve hasta çocuk yol açılarak hastaneye götürüldü
YEREL HABERLER Hamile kadın ve hasta çocuk yol açılarak hastaneye ...
Van’da karla mücadelede 'kriz merkezi' etkin rol oynuyor Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez: “Tüm ekiplerimiz 24 saat esasına göre çalışıyor” “Bölgemiz çok ciddi bir kar yağışıyla karşı karşıya” “Bir itfaiye personelimizin halen çığın altında olduğunu değerlendiriyoruz. Bunun dışında gelen herhangi bir talep ya da şikayet yok”
YEREL HABERLER Van’da karla mücadelede 'kriz merkezi' etkin rol ...
Hamile kadına ulaşmak için savurma ile yol açtılar
YEREL HABERLER Hamile kadına ulaşmak için savurma ile yol açtılar
Şehit öğretmenler için ‘hatıra köşesi’ oluşturuldu
YEREL HABERLER Şehit öğretmenler için ‘hatıra köşesi’ oluşturuldu
Başkan Akman, yol açma çalışmalarını yerinde inceledi
YEREL HABERLER Başkan Akman, yol açma çalışmalarını yerinde inceledi
Milletvekili Kartal’dan ‘et ve süt kombinesi’ müjdesi
YEREL HABERLER Milletvekili Kartal’dan ‘et ve süt kombinesi’ müjdesi
İpekyolu’nda karla mücadele çalışması
YEREL HABERLER İpekyolu’nda karla mücadele çalışması
Halaylı kar temizleme seferberliği
YEREL HABERLER Halaylı kar temizleme seferberliği
AK Parti milletvekilleri: “Geleceğe dönük bir perspektifle sağlık yatırımları önceliğimizdir”
YEREL HABERLER AK Parti milletvekilleri: “Geleceğe dönük bir ...
Van Büyükşehir Belediyesi 20 yeni otobüs alacak
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi 20 yeni otobüs alacak
Bilgi Denizi’nde erken kayıtlar başladı
YEREL HABERLER Bilgi Denizi’nde erken kayıtlar başladı
Van'da kar kalınlığı 1 metreyi aştı, 687 yerleşim yeri ulaşıma kapandı (2)
YEREL HABERLER Van'da kar kalınlığı 1 metreyi aştı, 687 yerleşim ...
Van kara gömüldü
YEREL HABERLER Van kara gömüldü
Van kar hapsinde Son 26 yılın en ağır kışının yaşandığı kentte 687 yerleşim yerinin yolu da ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Van kar hapsinde Son 26 yılın en ağır kışının ...
Tuşba Belediyesinden karla mücadele çalışmaları
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesinden karla mücadele çalışmaları
İranlı yolcunun valizinden metamfetamin çıktı
YEREL HABERLER İranlı yolcunun valizinden metamfetamin çıktı
Uyuşturucuyla uçağa binmek isteyen İranlı yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucuyla uçağa binmek isteyen İranlı yakalandı
Van'da kar kalınlığı 1 metreyi aştı, 687 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Van'da kar kalınlığı 1 metreyi aştı, 687 yerleşim ...
Polis helikopteri, kadın hasta için havalandı
YEREL HABERLER Polis helikopteri, kadın hasta için havalandı
Prof. Dr. Deniz: Afganistan ve İran'dan Türkiye'ye yeni göç dalgası bekleniyor
YEREL HABERLER Prof. Dr. Deniz: Afganistan ve İran'dan Türkiye'ye ...
Diyabet ve tansiyon hastasının imdadına polis helikopteri yetişti Çığ düşmesi nedeniyle yolu kapalı olan Bahçesaray’da hastalar helikopter Van’a sevk ediliyor
YEREL HABERLER Diyabet ve tansiyon hastasının imdadına polis ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X