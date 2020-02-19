Van’daki Montessori Vakfı Eğitim Kurumları tarafından açılan Çiftlik Anaokulu öğrencileri Van Müzesini gezdi.

İpekyolu ilçesine bağlı Bahçıvan Mahallesi'nde eğitim veren Montessori Anaokulu öğrencileri, Van Müzesini gezdi. Öğrencilerin tarih bilincini geliştirmeyi, daha donanımlı bireyler olmalarını sağlamak amacıyla böyle bir gezinin düzenlendiğini ifade eden Montessori Anaokulu Rehberlik ve Psikolojik Danışmanı Burcu Gencer, “Bugünde geçmişi yaşayarak geleceği anlama amacı güden gezimizde öğrencilerimiz merakla inceledikleri eserler hakkında bilgi edinme fırsatı yakaladılar. Müzenin ne demek olduğu, geçmişten günümüze nelerin değiştiği, insanlığın nasıl var olduğu konularında bilgi sahibi olan öğrencilerimiz aynı zamanda eski uygarlıkların kullandıkları eşya, silah, para gibi eserleri yakından inceleme fırsatı buldu. Gezimizin öğrencilerimiz için oldukça faydalı olduğu düşüncesindeyim. Bu sebeple geziyi düzenlememizde bizlere yardımcı olan başta müze müdürlüğümüz olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ediyoruz” dedi.

8 öğretmen nezaretinde düzenlenen geziye 60 öğrencinin katıldığını dile getiren Gencer, “Gezimizde öğrencilere müze yetkilileri tarafından eserler hakkında bilgi verilerek, tarihi mirasın ne kadar değerli olduğu, tarihi ve kültürel tüm eserlere sahip çıkılması gerektiği öğretildi” ifadelerini kullandı.

Gezide merak ettikleri soruları kendilerine rehberlik eden müze yetkililerine soran minik öğrenciler ayrıca bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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