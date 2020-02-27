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Van’da 15’i uzman 26 doktor kadrosu açıldı AK Parti Van Milletvekili Abdülahat Arvas; "Sağlık Bakanlığı tarafından ilimize 15 uzman hekim, 11 pratisyen tabip olmak üzere toplamda 26 doktor ataması için kadro açıldı" “Türkiye’de ender branşlardan biri Perinatoloji kadrosu sadece Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi için tanımlanmıştır” “3 bin 100 sağlık personeli olmak üzere toplam 4 bin 942 kamu personeline bu konuda eğitim verildi” “İskele Devlet Hastanesi karantina hastanesi planlanmıştır”

İHA

Van’da 15’i uzman 26 doktor kadrosu açıldı AK Parti Van Milletvekili Abdülahat Arvas; "Sağlık Bakanlığı tarafından ilimize 15 uzman hekim, 11 pratisyen tabip olmak üzere toplamda 26 doktor ataması için kadro açıldı" “Türkiye’de ender branşlardan biri Perinatoloji kadrosu sadece Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi için tanımlanmıştır” “3 bin 100 sağlık personeli olmak üzere toplam 4 bin 942 kamu personeline bu konuda eğitim verildi” “İskele Devlet Hastanesi karantina hastanesi planlanmıştır”

AK Parti Van Milletvekili Abdülahat Arvas, Sağlık Bakanlığı tarafından Van’a 15 uzman hekim, 11 pratisyen tabip olmak üzere toplamda 26 doktor ataması için kadro açıldığını söyledi.
Konu ile ilgili açıklama yapan AK Parti Van Milletvekili Abdülahat Arvas, “Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ilçe devlet hastanelerimizin ihtiyaçlar doğrultusunda gerek duyulan münhal kadrolar 91. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kapsamında ilan edildi. Bu dönem mezun hekimlerin az olması nedeniyle açılan kadrolar biraz sınırlı kaldı. Ancak buna rağmen Sağlık Bakanlığı tarafından ilimize 15 uzman hekim, 11 pratisyen tabip olmak üzere toplamda 26 Doktor ataması için kadro açıldı. Türkiye’de ender branşlardan biri Perinatoloji kadrosu sadece Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi için tanımlanmıştır. Yine özel bir branş olan jinekolog onkoloji cerrahisi, Türkiye’de sadece iki ile açılmış olup bunlardan bir tanesi Van’dır. Sağlıkta bir cazibe merkezi olan ilimiz, çevre illere de hizmet vermektedir” dedi.

“3 bin 100 sağlık personeli olmak üzere toplam 4 bin 942 kamu personeline bu konuda eğitim verildi”
Son zamanlarda yaşadıkları doğal afetler ve komşu ülke İran’da görülen korona virüsü nedeniyle özellikle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin olağan dışı bir yoğunluk yaşadığını ifade eden Arvas, “Sağlık hizmeti sunan hastanelerimiz ile ilgili destek niteliğinde iyileştirmeler yapılmakta olup, sağlık çalışanlarımız ile ilgili de sürekli bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri devam etmektedir. Komşularımız İran ve Irak’ta görülen korona virüsü Orta Doğu coğrafyasında hızla yayılmaktadır. Bütün ülkeler gibi Türkiye de bu konuda her türlü tedbiri almaktadır. İlimizde yakalanan tüm düzensiz göçmenler yapılan muayenelerin akabinde hasta olmasalar bile virüsün kuluçka süresi göz önünde bulundurularak 14 gün süre ile karantinada tutulmaktadırlar. Bugüne kadar Türkiye’de ve dolayısıyla Van’da herhangi bir korona virüsü vakasına rastlanılmamıştır. Alınan tedbirler ve yapılan bütün hazırlıklar vatandaşlarımızı korumaya yöneliktir. Van Sağlık Müdürlüğümüz bu konuda hazırlıklıdır. 3 bin 100 sağlık personeli olmak üzere toplam 4 bin 942 kamu personeline bu konuda eğitim verildi. Sağlık Bakanlığımız tarafından Kapıköy Sınır Kapısı'na termal kameralar yerleştirilerek ölçümler yapılamaya başlandı. Gümrük kapısında izole bir oda oluşturuldu. Son olarak Kapıköy Gümrük Kapısı'nda kurulan sahra hastanesi bugün itibariyle tam donanımlı olarak hizmet vermeye başladı” diye belirtti.

“İskele Devlet Hastanesi karantina hastanesi planlanmıştır”
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin karantina hastanesi olarak belirlendiğini sözlerine ekleyen Arvas, “Şüpheli hastaların izolasyonu içinde kamuoyunda askeri hastane olarak bilinen İskele Devlet Hastanesi planlanmıştır. Kapıköy Sınır Kapısı’na gelecek olan vatandaşlarımız öncelikle bu hastanede kontrolden geçirilip gözetim altında tutulacak. Durumu şüpheli görülen hastalar ise Van'daki karantina hastanesine gönderilecek. Türkiye’de ve Van’da olası vakalara karşı hükümetimiz ve Sağlık Bakanlığımız tarafından her türlü önlem alınmış olup bütün şüpheli vakalar değerlendirilmektedir. Alınan tedbirler ile virüs riski minimize edilmiştir. Sağlık Bakanımız bizzat kendisi konu ile ilgili her gün kamuoyunu bilgilendirmektedir. Vatandaşlarımız Sağlık Bakanlığı ve resmi kaynaklar dışında paylaşılan bilgilere itibar etmemelidir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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