İpekyolu Kaymakamı Aslan’dan İdlib mesajı

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, İdlib’de rejim güçlerinin hain saldırısında şehit olan Mehmetçikler için bir mesaj yayımladı.

Aslan, yayımladığı mesajda, “Rejim unsurları tarafından gece saatlerinde yapılan hain saldırı sonucu 33 askerimiz şehit olmuştur. Milletimizin başı sağ olsun. Vatan için şehadet şerbeti içen kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabır ve metanet diliyorum. Tüm şehitlerimizin ruhları şad, mekânları cennet olsun. Rabbim milletimizi korusun, ordumuzu muzaffer eylesin” dedi.

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