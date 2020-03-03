Depremzedelerin yaraları sarılıyor Telef olan hayvanlar gömülürken, ahır/ağıl yerine çadır kurma çalışmaları ise devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Depremzedelerin yaraları sarılıyor Telef olan hayvanlar gömülürken, ahır/ağıl yerine çadır kurma çalışmaları ise devam ediyor

İHA

Van Tarım Orman İl Müdürlüğü, Başkale köylerinde toplamda bin 858 küçükbaş, 36 büyükbaş ve 4 tek tırnaklı hayvanın telef olduğunu, yıkılın ahır ve ağıl yerine de binden fazla çadır kurulduğunu ve bu çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

Depremzedelerin yaraları sarılıyor Telef olan hayvanlar gömülürken, ahır/ağıl yerine çadır kurma çalışmaları ise devam ediyor

Van Tarım Orman İl Müdürlüğü, Başkale köylerinde toplamda bin 858 küçükbaş, 36 büyükbaş ve 4 tek tırnaklı hayvanın telef olduğunu, yıkılın ahır ve ağıl yerine de binden fazla çadır kurulduğunu ve bu çalışmaların devam ettiğini duyurdu.
23 Şubat 2020 tarihinde sabah meydana gelen ve merkez üssü İran’ın Hoy kenti olan 5.9 büyüklüğündeki depremde etkilenen Başkale ve Saray ilçelerinde ahır ve ağılların yıkılması ile büyük ve küçükbaş hayvanları telef olan; Özpınar, Ömerdağı, Kaşkol, Güvendik, Gelenler, Böğrüpek, Bilgeç, Yurttepe, Eşmepınar, Evbakan, Kocaköy, Konuksayar, Ortayazı, Uğurlu, Yanal, Yavuzlar, Yolmaçayır, Albayrak, Saçan, Kapıköy, Koçbaşı, Örenburç, Turan, Karahisar, Keçikayası, Zincirkıran, Sırımlı ve Kekikdüzü mahallelerinde depremin ilk saati itibariyle üreticilerin yaraları sarmaya başlandı. Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hava sıcaklığının gece saatlerinde eksi derecelere düştüğü, bazen yoğun kar yağışının bastırdığı mevsim şartlarında müdürlüğün bütün birimleri ile her gün 100 kişinin üzerinde görevli teknik personel kadrosu ile çalışarak vatandaşların telef olan küçükbaş ve büyükbaş hayvanların tespitini yaptıkları belirtildi. Ayrıca enkaz altında kalan hayvanlar daha kokuşmadan ve etrafa hastalık yaymadan çıkarılarak yerleşim birimlerinden uzak bir yerde gömülerek, üzerini kireçlemiş ve enkaz alanlarını pulvalizatörlerle dezenfekte edildiği belirtilen açıklamada, “Başkale köylerinde üreticilerimizin toplamda bin 858 küçükbaş, 36 büyükbaş, 4 tek tırnaklı hayvanı telef olmuştur. Yıkılan ve ağır hasarlı olan 649 ahır/ağılına karşılık 2 Mart 2020 tarihi itibarıyla üreticilerin acil ihtiyacı olan bin 5 adet hayvan barınağı çadırı tarafımızdan kurulmuş ve ahırı yıkılmamış ancak ağır hasarlı olan ihtiyaç sahipleri için de 792 hayvan çadırı son hızla kurulmaya devam etmektedir. Depremde etkilenen Başkale’nin 19 köyünde yeni doğan yavrular olmak üzere küçükbaş ve büyükbaş toplam 116 bin 205 hayvan ile ilgili sahada sağlık taramaları yapılarak hasta hayvanları tedavi edilmiş ve ilaç uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Üreticilere de danışmanlık hizmetinin yanında ayrıca Van Veteriner Hekimler Odası da Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş çerçevesinde sahada gönüllü sağlık hizmeti vermeye devam etmektedir.
Saray ilçesine bağlı depremden etkilenen 9 köyde 48 çiftçinin ağıl/ahırında ağır hasar olduğu tespit edilmiş, ilk etapta 82 adet hayvan çadırına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu köylerde sağlık taramaları yapılarak çiftçilerin mağduriyeti giderilmeye çalışılmaktadır. Bütün bunlarla birlikte insan sağlığı ve hayvan sağlığı da ihmal edilmemiş 20 binin üzerinde küçükbaş hayvan, sağlık taramasından geçirilerek hasta hayvanlar tedavi edilmiştir. Öte yandan deprem nedeniyle kurulan 4 gıda deposu, 2 ekmek üretim merkezi, 4 mobil mutfak ve 13 yemek dağıtım noktasında gıda kontrolü yapılmış, numuneler alınarak analizleri yapılmak üzere İl Gıda Kontrol Laboratuvarına gönderilmiştir. Bu kontroller her gün tekrarlanarak devam etmektedir. Hayvan barınağı çadırı kurma, ahır/ağıl dezenfeksiyonu, hayvan muayene ve tedavi faaliyetleri ile gıda kontrol ve denetim faaliyetlerimiz hız kesmeden devam etmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van'da PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi
Başkale’de EYP düzeneği ve el bombası fünyesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Başkale’de EYP düzeneği ve el bombası fünyesi ele ...
Edremit Belediyesinden 1. Foto Maraton Yarışması
YEREL HABERLER Edremit Belediyesinden 1. Foto Maraton Yarışması
Van’daki dere yataklarında tonlarca çöp toplandı
YEREL HABERLER Van’daki dere yataklarında tonlarca çöp toplandı
3. Van Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Günleri tanıtım toplantısı
YEREL HABERLER 3. Van Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Günleri ...
Edremit’te belediye personeli sağlık taramasından geçirildi
YEREL HABERLER Edremit’te belediye personeli sağlık taramasından ...
(Görüntülü) Van'da uyuşturucu operasyonu, 1 tutuklama
YEREL HABERLER (Görüntülü) Van'da uyuşturucu operasyonu, 1 tutuklama
İpekyolu’nda yol bakım ve onarım çalışması
YEREL HABERLER İpekyolu’nda yol bakım ve onarım çalışması
Van’da kilitli fay tespit edildi Van YYÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Toker: “Doğu Anadolu Bölgesinde dünyaca ünlü fay hatlarımız var”
YEREL HABERLER Van’da kilitli fay tespit edildi Van YYÜ Jeofizik ...
'Rexo' otomobilin zulasındaki 37 kilo eroini buldu
YEREL HABERLER 'Rexo' otomobilin zulasındaki 37 kilo eroini buldu
Terör örgütü propagandası yapan şahıs hakkında soruşturma
YEREL HABERLER Terör örgütü propagandası yapan şahıs hakkında ...
Terör örgütünün adını kullanarak tehditte bulunan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Terör örgütünün adını kullanarak tehditte bulunan ...
Van'da terör şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Van'da terör şüphelisi tutuklandı
Aracın iç yan döşemesinde 37 kilo 780 gram eroin çıktı
YEREL HABERLER Aracın iç yan döşemesinde 37 kilo 780 gram eroin ...
Van’da 59 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Van’da 59 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı
Meteorolojiden buzlanma ve çığ uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden buzlanma ve çığ uyarısı
Ağrı'da, gümrük müdürlüğü servis aracına roketli saldırı: 1 şehit (3)
YEREL HABERLER Ağrı'da, gümrük müdürlüğü servis aracına roketli ...
Vali Bilmez, yaralı gümrük memurlarını hastanede ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Bilmez, yaralı gümrük memurlarını hastanede ...
Vali Bilmez’den İdlib şehidinin ailesine taziye ziyareti
YEREL HABERLER Vali Bilmez’den İdlib şehidinin ailesine taziye ...
ASRİAD iş insanlarını buluşturdu
YEREL HABERLER ASRİAD iş insanlarını buluşturdu
(Görüntülü) VAN Kapıköy Gümrük Kapısı'nda 18 Türk vatandaşı gözlem altında
YEREL HABERLER (Görüntülü) VAN Kapıköy Gümrük Kapısı'nda 18 Türk ...
Van’da “Genç Umutlarla Mutlu Yarınlara” projesi
YEREL HABERLER Van’da “Genç Umutlarla Mutlu Yarınlara” projesi
Kapıköy Gümrük Kapısı'nda 18 Türk vatandaşı gözlem altında
YEREL HABERLER Kapıköy Gümrük Kapısı'nda 18 Türk vatandaşı gözlem ...
`Bahar Kalkanı´ harekatına Van'daki STK´lardan destek
YEREL HABERLER `Bahar Kalkanı´ harekatına Van'daki STK´lardan destek

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X