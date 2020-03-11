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Tilkiyi kurt zanneden koyunlar korkudan birbirini ezdi

İHA

Van'ın Başkale ilçesine bağlı Öncüler Mahallesi'nde tilkiyi kurt zannederek korkudan birbirini ezen 44 koyun telef oldu.

Tilkiyi kurt zanneden koyunlar korkudan birbirini ezdi

Van’ın Başkale ilçesine bağlı Öncüler Mahallesi’nde tilkiyi kurt zannederek korkudan birbirini ezen 44 koyun telef oldu.
Olay, ilçeye bağlı Öncüler Mahallesi’ndeki bir ahırda meydana geldi. Vefa Yıldırım’a ait koyunların bulunduğu hayvan barınağına tilki girdi. Tilkiyi kurt zannettiği tahmin edilen koyunlar, korkudan birbirlerini ezdi. Bu nedenle altta ezilen 44 koyun telef oldu. Sabah durumu fark eden çiftçi Yıldırım ise durumu Başkale Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen yetkililer, telef olan koyunların ölüm sebepleri ile ilgili inceleme yaptı.
Yapılan ilk incelemede koyunların yabani bir hayvandan korkup birbirlerini ezdiğinden şüphelendiği belirlendi.
Sabah saatlerinde ahırdan tilki çıktığını gördüğünü söyleyen koyunların sahibi Vefa Yıldırım da, “Sabah saatlerinde koyunlarıma ot vermek için ahıra gittim. Ahırdan bir tilki çıktığını fark ettim. İçeri girince korkunç manzarayı gördüm. Hayvanlarım yerde yatıyordu. İlk başta içeri kurt girdiğini düşündüm. Baktım hayvanlarda kan yok öylece yerde yatıyorlar. Ben de ne olduğunu anlamadım. Hemen Tarım ve Orman Müdürlüğünü aradım. Annelerini kaybeden kuzularım da sahipsiz kaldı. Başka koyunlardan beslenmesi için mahalle halkına dağıttım. Tek geçim kaynağım hayvancılık. Yetkililerden yardım istiyorum” diye konuştu.
Başkale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince yapılan incelemelerin ardında telef olan 44 koyun mahalle dışında iş makinesi yardımıyla açılan çukura kireçlenerek gömüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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