Jandarma sürücülere şeker ikram edip, maske verdi

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<br>Barbaros KUL/ERCİŞ(Van),(DHA) VAN'ın Erciş ilçesinde, jandarma ekipleri kontrol noktasında vatandaşlara şeker, kolonya ikramında bulunup, maske hediye etti.<br>İl Jandarma komutanlığı trafik ekipleri, bayram tedbirleri kapsamında yol kontrol noktasındaki denetlemelerini artırırken, durdurduğu sürücüleri de boş göndermedi. Ekipler, Van-Ağrı Yolu Akçegedik jandarma kontrol noktasında seyahat belgesi, sürücü ve yolcuların emniyet kemerlerini kontrol edip, kolonya ve şeker ikram ederken, maskesiz sürücüleri ve yolcuları ise uyarıp maske hediye etti.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Van / Erciş Barbaros KUL<br>2020-05-25 16:28:55<br>

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