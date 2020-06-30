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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Gölü'nde battığı iddia edilen teknenin bulunması için çalışmalara başlandı

DHA

Feyat ERDEMİRBehçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN´ın Çarpanak Adası yakınlarında battığı ve içerisinde tekneyi kullanan bir kişi ile kaçak göçmenlerin bulunduğu iddia edilen teknenin bulunması için çalışmalara yeniden başlandı. Arama çalışmalarına, Jandarma Genel Komutanlığı´ndan gelen ekip de su altı görüntüleme cihazıyla destek veriyor. Gevaş İlçesi Altınsaç Mahallesi´nden Van Gölü´ne açılan ve bir daha haber alınamadığı iddia edilen tekneyle ilgili arama-kurtarma çalışmaları bugün sabah saatlerinde yeniden başlandı. Van Valiliği dün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Gevaş İlçesi Yoldöndü Jandarma...

Van Gölü'nde battığı iddia edilen teknenin bulunması için çalışmalara başlandı

<br>Feyat ERDEMİRBehçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN´ın Çarpanak Adası yakınlarında battığı ve içerisinde tekneyi kullanan bir kişi ile kaçak göçmenlerin bulunduğu iddia edilen teknenin bulunması için çalışmalara yeniden başlandı. Arama çalışmalarına, Jandarma Genel Komutanlığı´ndan gelen ekip de su altı görüntüleme cihazıyla destek veriyor.<br>Gevaş İlçesi Altınsaç Mahallesi´nden Van Gölü´ne açılan ve bir daha haber alınamadığı iddia edilen tekneyle ilgili arama-kurtarma çalışmaları bugün sabah saatlerinde yeniden başlandı. Van Valiliği dün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Gevaş İlçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Altınsaç Mahallesi´nde 3 gün önce saat 22.00 sıralarında kendi tekneleriyle Van Gölü´ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş´tan uzun süre haber alınamaması üzerine, mahalle muhtarının önceki gün saat 18.00 sıralarında Van ve Bitlis´teki güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına ait gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ve çevresinde arama-tarama çalışmalarına başlandı.<br>Yüzerek kurtulduğu belirtilen kayıp Medeni Akbaş´ın Van´ın Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi´nde bulunması üzerine, çalışmalar Akbaş´ın gösterdiği bölgede yoğunlaştırıldı. Bölge dün akşam saatlerine kadar didik didik tarandı. Ancak yapılan tüm aramalara rağmen kayıp olduğu belirtilen Sedat Akbaş veya teknede bulundukları ileri sürülen düzensiz göçmenlere ait herhangi bir ize rastlanamadı.<br>Bugün Van Gölü´nün tamamında İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve Bitlis İl Jandarma Komutanlığıyla koordineli olarak ekipler tarafından havadan ve gölden yeniden arama çalışmaları yapılıyor. Arama-kurtarma çalışmalarına Jandarma Genel Komutanlığı´ndan da bir ekip katıldı. Gönderilen ekip, su altı görüntüleme cihazıyla (ROW) çalışma yürütüyor.DHA-Genel Türkiye-Van Feyat ERDEMİR-Behçet DALMAZ <br>2020-06-30 11:34:06<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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