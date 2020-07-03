Kayalar Mahallesi’nde uygulanan karantina sona erdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayalar Mahallesi’nde uygulanan karantina sona erdi

İHA

Kayalar Mahallesi’nde uygulanan karantina sona erdi

Van’ın Gevaş ilçesine bağlı Kayalar Mahallesi’nde uygulanan karantina sona erdi.
Gevaş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum gibi yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla arttıran korona virüs salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği azaltarak sosyal izolasyonu sağlamanın hayati önem taşıdığı belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda ilçemiz sağlık ekiplerince yapılan çalışmalarda Kayalar Mahallesi’nde yaşayan bir vatandaşta korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle salgının yayılımını önlemek ve böylece toplum sağlığını korumak amacıyla Gevaş İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile mahallenin giriş ve çıkışlarına sadece tarım ve hayvancılık faaliyetleri muaf tutularak kontrollü kısıtlama getirilmesine, temaslı olan kişilerin izlemlerinin İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Toplum Sağlığı Merkezi işbirliğiyle yapılmasına karar verilmiştir. Bu mahallemizde karantina ve son görülen vakanın üzerinden 15 günden fazla zaman geçmesi nedeniyle alınan karantina kararının 2 Temmuz 2020 Perşembe günü itibariyle sonlandırılmasına, karantinanın sadece pozitif vakanın bulunduğu hanede devam etmesine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile uygun bulunmuştur” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gürpınar’da ‘Bitkisel Üretimi Geliştirme’ projesi
YEREL HABERLER Gürpınar’da ‘Bitkisel Üretimi Geliştirme’ projesi
Batan tekneden kurtulan Medeni Akbaş’ın ifadesi ortaya çıktı
YEREL HABERLER Batan tekneden kurtulan Medeni Akbaş’ın ifadesi ...
Van’da 38 güvenlik korucusu yemin etti
YEREL HABERLER Van’da 38 güvenlik korucusu yemin etti
Gürpınar'da 38 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı
YEREL HABERLER Gürpınar'da 38 güvenlik korucusu yemin ederek göreve ...
Van OSB idari hizmet binası yenileniyor
YEREL HABERLER Van OSB idari hizmet binası yenileniyor
Van Büyükşehir Belediyesinin yetiştirdiği çiçekler kenti süslüyor
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinin yetiştirdiği çiçekler ...
Tuşba Belediyesinin ‘hijyen seferberliği’ hız kesmeden devam ediyor
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesinin ‘hijyen seferberliği’ hız ...
Başkan Arvas: “Camilerin fatura giderleri merkezi bütçeden karşılansın”
YEREL HABERLER Başkan Arvas: “Camilerin fatura giderleri merkezi ...
YYÜ’de mezuniyet sevinci
YEREL HABERLER YYÜ’de mezuniyet sevinci
Başkan Ensari’den yaralı güvenlik korucusuna ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Ensari’den yaralı güvenlik korucusuna ziyaret
Başkale'de 2 mahalle ve 1 mezra karantinaya alındı
YEREL HABERLER Başkale'de 2 mahalle ve 1 mezra karantinaya alındı
Tekne faciasında tutuklanan Medeni Akbaş: Göçmenleri taşıyacağımızı bilmiyordum
YEREL HABERLER Tekne faciasında tutuklanan Medeni Akbaş: Göçmenleri ...
Erciş Belediyesinden vektörle mücadele ve ilaçlama çalışması
YEREL HABERLER Erciş Belediyesinden vektörle mücadele ve ilaçlama ...
İpekyolu’nda metruk yapılar bir bir ortadan kaldırılıyor
YEREL HABERLER İpekyolu’nda metruk yapılar bir bir ortadan ...
Başkale'de iki mahalle ve bir mezra karantinaya alındı
YEREL HABERLER Başkale'de iki mahalle ve bir mezra karantinaya ...
Van Gölü'ndeki faciada, teknenin yeri tespit edildi
YEREL HABERLER Van Gölü'ndeki faciada, teknenin yeri tespit edildi
flaş
YEREL HABERLER flaş
Batan tekneden kurtulan Akbaş ve 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Batan tekneden kurtulan Akbaş ve 2 şüpheli tutuklandı
Van'daki tekne faciasında 1 kişinin daha cesedine ulaşıldı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Van'daki tekne faciasında 1 kişinin daha cesedine ...
Van Gölü’nden bir ceset daha çıkarıldı
YEREL HABERLER Van Gölü’nden bir ceset daha çıkarıldı
Van'daki tekne faciasında 1 kişinin daha cesedine ulaşıldı
YEREL HABERLER Van'daki tekne faciasında 1 kişinin daha cesedine ...
flaş
YEREL HABERLER flaş
Yaralı kuşlar tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı kuşlar tedavi altına alındı
Van'da kafes avcılarına ceza Kaçak keklik avlayan 2 kişiye toplam 6 bin 304 TL idari para cezası kesildi
YEREL HABERLER Van'da kafes avcılarına ceza Kaçak keklik avlayan 2 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X