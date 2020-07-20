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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Müdür Sünnetçioğlu’ndan korona virüs hastalarına ziyaret

İHA

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, şu anda yoğun bakımlarda yatmakta olan hastaların birçoğunun korona virüs için en riskli grup olarak tanımlanan 50 yaş üstü ve kronik hastalıkları olan vatandaşlardan oluştuğunu söyledi.

Müdür Sünnetçioğlu’ndan korona virüs hastalarına ziyaret

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, şu anda yoğun bakımlarda yatmakta olan hastaların birçoğunun korona virüs için en riskli grup olarak tanımlanan 50 yaş üstü ve kronik hastalıkları olan vatandaşlardan oluştuğunu söyledi.
Müdür Sünnetçioğlu, korona virüs nedeniyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi İpekyolu ek binasındaki yoğun bakım bölümünde yatan hastaları ziyaret etti. Hastaların durumları ve uygulanan tedaviler hakkında bilgi alarak tavsiye ve önerilerde bulunan Sünnetçioğlu, “Şu anda yoğun bakımlarda yatmakta olan hastaların birçoğu, korona virüs için en riskli grup olarak tanımlanan 50 yaş üstü ve kronik hastalıkları olan vatandaşlarımızdan oluşuyor. Buna rağmen hastalarımızın tedavi ve takipleri en iyi şekilde yapılıyor. Yaşlılarımızı bu hastalıktan ne kadar koruyabilirsek, onların hastaneye ve yoğun bakıma ihtiyaç duymalarını o kadar engellemiş oluruz” dedi.
Özellikle yaşlı ve kronik hastalığı olan insanların daha dikkatli olması gerektiğini belirten Sünnetçioğlu, “Unutmayalım ki yaş arttıkça risk de artıyor. Risk grubunda olmadığı halde kurallara uymayan kişilerin de bulaşın hızla ilerlemesine, dolayısı ile kendi yakınları olan risk grubundaki hastalara bulaştırma anlamında taşıyıcılık yaptıklarından dolayı bu kesimin kurallara sıkı sıkıya uymaları gerekir. Unutmayalım ki tedbirlere uyduğumuz ölçüde kendimizi ve sevdiklerimizi bu hastalıktan korumuş oluruz” ifadelerini kullandı.
Özellikle son günlerde uygulanan normalleşme süreciyle ilgili de konuşan Sünnetçioğlu, yeni normalleşme sürecinin pandemi öncesi normalleşmeden farklı olduğunu ve bu normalleşmenin belirli koşulları olduğunu belirtti. Sünnetçioğlu, “Kalabalık ortamlarda bulunmayalım. Düğün, nişan, sünnet, askere uğurlama, taziye gibi toplu etkinliklerde bulunmamaya ve ev ziyaretlerini bir süreliğine erteleme gayret edelim” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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