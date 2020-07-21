Uğur Okullarında erken kayıt avantajları

Van’ın önde gelen eğitim kurumlarından Uğur Okulları, erken kayıt dönemine sunduğu avantajlarla girdi.

20202021 eğitim öğretim yılı öncesi erken kayıt avantajlarının başladığını ifade eden Uğur Okulları Müdürü Celal Lenk, “Van Uğur Okulları olarak pandemi sürecinde, Metodbox online eğitim platformumuz üzerinden hem eğitim hem de akademik ve psikolojik destek açısından Türkiye’de eğitimini sürdüren ender kurumlar içerisinde yer aldık. Köklü geçmişimizin verdiği tecrübe, güçlü öğretmen kadromuzla yeni yıla pandemi kurallarının tamamını göz önüne alarak hazır durumdayız” dedi.

Okulda sosyal mesafe kuralından dolayı sınıf mevcutlarının en fazla 15 kişilik olarak dizayn edildiğini dile getiren Lenk, “Tüm sınıflarımızda ve öğrencilerin giriş çıkış yaptığı tüm katlarda hijyen noktaları oluşturduk. Bununla birlikte okulumuza giriş çıkış yapan herkesin ateşi ölçülüp, yüksek ateşli kişilerin okula alınması engellenerek, tüm öğrencilerin sağlıklı bir ortamda eğitim almasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

1968’den beri Türkiye’nin eğitimine yön veren, eğitimde güvenli liman olarak bilinen Uğur Okullarında erken kayıt döneminin başladığını belirten Lenk, “Bu mihvalde tüm sağlık çalışanlarına yüzde 50 eğitim indirimi sağlanırken, LGS sınavında öğrencilerimizin yüzdelik durumuna göre başarı bursu veriliyor. Yine bunun yanında 5’inci sınıf öğrencilerine özel olarak erken kayıt avantajlarında burs verilmesi imkanı devam etmektedir” diye konuştu.

Van’ın en köklü eğitim kurumları arasında yer almanın haklı gururunu yaşadıklarının altını çizen Lenk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yeni eğitim öğretim sezonumuz, 17 Ağustos Pazartesi günü telafi eğitimiyle başlayacak. Uğur ailesine katılacak olan tüm öğrencilerimizi ve velilerimizi Buzhane Mahallesi Terzioğlu Caddesi Zümrüt 2. Sokak’taki kampüsümüze bekliyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.