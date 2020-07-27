Van’ın Özalp ilçesinde fosseptik çukuruna düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Alınan bilgilere göre olay, Özalp ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Fosseptik çukurunda sıkışan başıboş köpek için bölgeye giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Özalp Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede hayvanı bulunduğu bölgeden kurtardı.
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