Çaldıran Belediyesi sazan balığının heykelini dikecek

Van’ın Çaldıran Belediyesi, Kaz Gölü’nde yaşayan sazan balığının heykelini dikmek için çalışma başlattı.

Çaldıran Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çarşı merkezinde bulunan Merkez Park’ta yaptığı tadilat ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Kameralarla izlenen parkta, Kaz Gölü’nde yaşayan sazan balığının heykeli de yapılıyor. Azerbaycan Caddesi üzerinde bulunan Merkez Parkı’nda ilçenin sembolleri arasında bulunan sazan balığının heykelinin yapılmasının ilçeye renk katacağını belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, “İlçemiz Azerbaycan Caddesi üzerinde bulunan 5 bin metrekarelik alan üzerinde yapılan Merkez Parkımızda, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün başlattığı yenilenme çalışmasında Kaz Gölü’nde yaşayan ve ilçemizin sembolü olan sazan balığının heykeli yapılacak. Atıl durumda bulunan havuzun iç kaplama dekorasyonu ise ilçeye özgü volkanik taşlarla kaplanacak. Parkımızı iki hafta içinde tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.