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Dünyanın tek Urartu müzesine ziyaretçi ilgisi Van Müzesi Kurban Bayramı’nın 4 gününde de açık olacak

İHA

Görkemli yapısıyla dikkat çeken dünyanın tek Urartu ve Doğu Anadolu'nun en büyük müzesi olan Van Müzesi, normalleşme sürecinin ilk günlerinden bu yana ziyaretçi sayısını artırdı.

Dünyanın tek Urartu müzesine ziyaretçi ilgisi Van Müzesi Kurban Bayramı’nın 4 gününde de açık olacak

Görkemli yapısıyla dikkat çeken dünyanın tek Urartu ve Doğu Anadolu’nun en büyük müzesi olan Van Müzesi, normalleşme sürecinin ilk günlerinden bu yana ziyaretçi sayısını artırdı.
Açıldığı günden bu yana yerli ve yabancı turistlerin ziyaretlerinde kentin ilk durağı olan, göz alıcı tasarımıyla Van Kalesi'nin siluetinin yansımasıyla dikkatleri üzerine çeken müzeyi 2020 yılı itibariyle 6 bin 500 kişi ziyaret etti. Müzede Urartular başta olmak üzere Sasani, Pers, Bizans, Roma, Selçuklu, Karakoyunlu, Akkoyunlu ve Osmanlı dönemine ait eserler sergileniyor. Tarihi dönemleri yansıtan canlandırma birimlerinin yanı sıra 23 hol, çocuklar için arkeopark eğitim alanları, kütüphane ve kafeterya alanlarıyla çok fonksiyonlu olarak düzenlenen müze, korona virüs tedbirleriyle ziyaretçi kabulüne devam ediyor.
Salgın sonrası yeni normalleşmeyle tüm tedbirleri alarak yeniden kapılarını açan müze, ilk zamanlarda vatandaşların endişeli olması ve normalleşmeye alışamaması nedeniyle ziyaretçi sayısında bir düşüş yaşanmıştı. Ancak temmuz ayı itibariyle müzede ziyaretçi sayısında büyük artış yaşandı.

“Eylem planı hazırladık”
İHA muhabirine konuşan Müze Müdürü Erol Uslu, ziyaretçilerin sağlıklı bir ortamda müze alanında dolaşmaları için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını belirtti. Müze Müdürü Uslu, “Gelen ziyaretçilerin belirli bir program dahilinde müzeyi ziyaret etmeleri için bir eylem planı hazırladık. Hazırlanan bu eylem planını müzenin ön girişine asarak ziyaretçilerin müzeyi dolaştığı esnada hangi noktada dezenfektenin bulunacağı, hangi noktada uyarı levhalarını bulabileceğine ilişkin yaptığımız çalışmaları tamamladık. Haziran ayı başında da ziyaretçilerimize bir duyuruda bulunmuştuk. Müzeyi aileleriyle birlikte çok rahat bir şekilde gezebilecekleri bir seviyeye getirdiğimizi ilan etmiştik” dedi.

“Müze Kurban Bayramı’nda açık olacak”
Kurban Bayramı’nın 4 gününde de müzenin açık olacağını duyuran Uslu, “Normal zamanda pazartesi günleri müzemiz kapalıdır. Ancak Kurban Bayramı’nda insanların aileleriyle birlikte müzeyi rahat bir şekilde dolaşmaları için bayramın son günü olan pazartesi günü de dahil müzemizi açık tutacağız” diye konuştu.

“Her geçen gün ziyaretçi sayısı artıyor”
Özellikle son günlerde ziyaretçi sayısında bir artışın yaşandığını ifade eden Uslu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ziyaretçi sayımız yerli ve yabancı olarak 2020 yılı içerisinde 6 bin 500 kişiyi buldu. Fakat pandemi nedeniyle ilimize dışarıdan fazla ziyaretçi gelmediğinden dolayı ziyaretçi sayısını geçen sene hedeflediğimiz noktaya ulaştıramasak da günden güne ziyaretçi sayımız artıyor.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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