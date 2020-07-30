Başkan Say’dan Kurban bayramı mesajı

Van merkez Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Kurban bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparken, sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi konusunda ise uyarılarda bulundu.

Bu manevi günlerde, milletimizin birlik ve beraberliği uğruna canını veren aziz şehitlerin emaneti olan ailelerini ve gazilerin unutulmaması gerektiğinin ifade edildiği mesajında Başkan Say, “Bayramlar birlik, beraberlik ve dostluk duygularının en üst seviyede yaşandığı müstesna günlerdir. Küskün ve dargınları barıştıran, umutları canlandıran, tüm İslam alemini kaynaştıran ve bütünleştiren bayramlar, sosyal huzurumuzu da pekiştiren manevi değeri yüksek olan anlamlı günlerdir. Bayramlarımız, aynı zamanda kardeşlik bilincimizi yenileme, aramızdaki muhabbet ve dayanışmayı pekiştirme vesilesidir. Bu sene ne yazık ki buruk bir bayram sevinci yaşıyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de derin etkilerini yaşadığımız salgın nedeni ile bu seneki bayram kutlamalarımızda el öpmek yerine sevgimizi göstermeli, kontrollü sosyal hayatı alışkanlık haline getirmeliyiz. Vatandaşlarımızdan ricam; kendilerinin ve sevdiklerinin sağlığı için maskesiz sokağa çıkmasınlar, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına harfiyen riayet etsinler. Uzun yola çıkacak hemşerilerimizden de trafik kurallarına dikkat ederek önce kendilerinin, sevdiklerinin ve hiç tanımadıkları insanların hayatlarını korumalarını önemle rica ediyorum. Bayram demek, birlik demek, bütünlük demek, komşuluk, insanları mutlu etmek demektir. Yüce Rabbim bayramımızı bütün vecibeleri ile eda etmeyi nasip etsin inşallah. Bu vesile ile başta Edremitli hemşehrilerim olmak üzere, bütün İslam Alemi’nin mübarek Kurban bayramını, Yüce Rabbim’den ülkemizde hayır ve bereketin, birlik ve beraberliğin daim olduğu nice bayramlar dilerim” dedi.

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