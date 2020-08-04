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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karantinadan dolayı kırsal mahalle için yeni yol

İHA

Van'ın Çaldıran ilçesinde korona virüsten dolayı Aşağı Yanıktaş Mahallesi'nin karantinaya alınmasıyla Yukarı Yanıktaş Mahallesi için belediye ekipleri tarafından yeni yol açma çalışması başlatıldı.

Karantinadan dolayı kırsal mahalle için yeni yol

Van’ın Çaldıran ilçesinde korona virüsten dolayı Aşağı Yanıktaş Mahallesi’nin karantinaya alınmasıyla Yukarı Yanıktaş Mahallesi için belediye ekipleri tarafından yeni yol açma çalışması başlatıldı.
Tendürek Dağı eteklerinde bulunan Aşağı Yanıktaş Mahallesi, korona virüs nedeniyle karantinaya alınmasıyla giriş çıkışları kapatıldı. Bunun üzerine Aşağı Yanıktaş Mahallesi’nin içerisinde yolu geçen Yukarı Yanıktaş Mahallesi için Çaldıran Belediyesi tarafından geçici olarak yeni yol açılması için çalışmalar başlatıldı.
Hiçbir vatandaşın mağdur olmasına razı olmadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Tendürek Dağı eteklerinde bulunan Aşağı Yanıktaş Mahallemiz, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yeni vakaların tespit edilmesinden dolayı karantinaya alındı. Ancak komşu mahalle olan Yukarı Yanıktaş Mahallemizin yolu da Aşağı Yanıktaş Mahallesi’nden geçmekteydi. Aşağı Yanıktaş Mahallemizin karantinaya alınması ile birlikte Yukarı Yanıktaş Mahallemizin ilçe ile bağlantısı kesildi. Hiçbir vatandaşımızın ilçemizle bağlantısının kesilmesine ve sorun yaşamasına razı gelemeyiz. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekipler eski kullanılmayan yolda gerekli çalışmaları yaparak burada ikamet eden kardeşlerimizin ulaşımlarını sağladı. Karantinanın bitiminde normal yollarını tekrar kullanabilecekler” dedi.
Yukarı Yanıktaş Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşlar ise “Yolumuz komşu mahallenin içinden geçerek ilçeye gidiyordu. Ancak burada yeni vakaların tespit edilmesi ile karantinaya alındı. Kullanabileceğimiz tek yol buydu, bu nedenle ilçe ile bağlantımız kesildi. Belediyemiz aynı gece mahallemizin ilçe ile bağlantısının sağlanması için bozuk ve kullanılmayan yolda gerekli çalışmaları yaparak geçici süreliğine ulaşımımızı sağladı. Yetkililere teşekkür ederiz” ifadelerini kullandılar.

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