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Van'da işitme engellilere özel şeffaf maske üretildi

DHA

Van'da işitme engellilere özel şeffaf maske üretildi


Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın İpekyolu Belediyesi'ne bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve Van Olgunlaşma Enstitüsü işbirliği ile işitme engelliler için üretilen ağız kısmı şeffaf maskeler, sahiplerine teslim edildi.
İpekyolu Belediyesi´ne bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve Van Olgunlaşma Enstitüsü iş birliği ile başlatılan maske ve siperlik üretiminde, işitme engellilerin rahat iletişim kurabilmelerini sağlayacak, ağız kısmı şeffaf maskeler tasarlandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında üretilen şeffaf maskeler, işitme engellilere teslim edildi.
İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde herkesin örnek dayanışma göstermesi gerektiğini söyledi. Kaymakam Aslan, ağız bölümü kapalı maskeleri kullanan işitme engellilerin aralarında iletişim kurmakta zorlandığını gözlemlediklerini ifade ederek, "Bu nedenle Van Olgunlaşma Enstitüsü ile birlikte işitme engellilerin kullanımına uygun şekilde şeffaf maskeler üretmeye başladık. İşaret diliyle iletişim kurulurken jest ve mimikler büyük öneme sahip. Standart maskeler yüzün ağız kısmını tamamen kapattığı için işitme engellilerimiz rahat iletişim kuramıyor. Bunun üzerine personelimiz kısa sürede bu maskeleri tasarlayıp, dağıtımına başladı" dedi.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2020-08-07 14:58:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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