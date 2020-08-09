Başkale’de terör operasyonu Operasyonda eroin, silah ve el bombası ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda eroin, silah ve el bombası ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve uyuşturucu ticareti ile bağlantılarının ortaya çıkarılmasına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi kırsalında 9 Ağustos 2020 tarihinde operasyon icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “İcra edilen operasyon neticesinde; 10 kilogram eroin, 2 AK47 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet el bombası, 4 adet AK47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 3 M16 piyade tüfeği şarjörü, bir miktar AK47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

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