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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da korona virüs denetimleri

İHA

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, esnafı gezerek korona virüsle mücadele kapsamında tedbirlere uyulmasını istedi.

Van’da korona virüs denetimleri

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, esnafı gezerek korona virüsle mücadele kapsamında tedbirlere uyulmasını istedi.
Vali Bilmez beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Osman Sevinç, Van Terziler Konfeksiyoncular Kunduracılar Giyim Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Çetin Karaduman ve çok sayıda emniyet mensubu ile birlikte kent esnafını gezdi. Ziyaretleri sırasında esnafa maske, sosyal mesafe ve hijyen konularını hatırlatan Vali Bilmez ayrıca, Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan ‘Hayat eve sığar’ ile ‘Pandemi İzolasyon Takip Projesi' hakkında da bilgilendirmelerde bulundu. Son zamanlarda artan korona virüs vakalarına karşı vatandaşların şehir merkezini işleri olmadığı sürece kullanmamaları gerektiğini aktaran Bilmez, korona virüs ile topyekun bir mücadele ile başa çıkılacağını söyledi. Ziyaretlerinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Vali Bilmez, Türkiye’nin 81 ilinde vatandaşları bilgilendirmek amacıyla böyle bir denetimin yapıldığını ifade etti. Van ve bütün ilçelerde başlatılan denetimlerde vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunulduğunu belirten Bilmez, “Amacımız bu konuda duyarlılığı artırmaktır. Ziyaretimizde vatandaşlarımıza ‘hayat eve sığar’ programının tanıtımında bulunduk. Esnafımızın büyük bir kısmının kurallara uyduğunu gördük. Ondan memnuniyet duyduk" dedi.
Van’da yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 90’ının 60 yaş üstündeki insanlardan oluştuğuna dikkat çeken Vali Bilmez, “Eve giderken büyüklerimizle temasta dikkatli olmamız gerekiyor. Büyüklerimizin de acil işi olmadıkça Van merkeze gelmemeleridir. Van’da en riskli bölge, şehir merkezi ana arterlerin bulunduğu bölgelerdir. Onun için insanlarımızın duyarlı davranması gerekiyor. 65 yaşını doldurmuş veya 65 yaşında olan insanlarımızın düğünlere, nikahlara, mevlitlere gitmesi kesinlikle yasak. Bunların tespit edilmesi halinde haklarında hem adli hem de idari para cezası uygulanmaktadır” ifadelerini kullandı.
Pozitif olan vakaların klinik bulguları olmayanlarının tedavilerinin evde yapıldığını belirten Vali Bilmez, “Temasta olduğu için filyasyon çalışmalarında tespit edilenlerde evinde izole edilmekte ve bunlar sağlık il müdürlüğü ekipleri, aile hekimleri tarafından, polis bölgesinde ise polis, jandarma bölgesinde ise jandarma tarafından, aynı zamanda gönüllü denetim birimlerinde yer alan öğretmen ve imamlarımız tarafından günlük evde denetimleri yapılmaktadır. Bunlar pozitif olup evde tedavisi devam edenlerin ikametgahın dışına çıktıklarını tespit etmesi halinde hem haklarında 3 bin 500 TL idari para cezası hem de adli işlem yapılmaktadır. İzole olanlarında kendi evlerinde, kendi mahallelerinde kalmak zorundadır” diye konuştu.
Korona virüsle mücadelede birlikte hareket etmenin önemine değinen Vali Bilmez, “Onun için hep beraber el ele vereceğiz ve bu hastalığı hep birlikte yeneceğiz. Van, şimdiye kadar çok başarılı bir sınav verdi ama şimdi ise özellikle yaşlı kesimde karnemiz bozuk. Onun için büyüklerimizi, yaşlılarımızı muhafaza etmek için daha duyarlı davranacağız. Onlarında daha duyarlı davranması için hep birlikte bir çaba sarf edeceğiz. Ben yine bu vesile ile bu süreçte görev yapan bütün sağlık çalışanlarımıza, kolluk görevlilerimize, kurallara uyan Van halkına, Van esnafına teşekkür ediyorum. Uymayanları da hep beraber uyaracağız, hep birlik bu kurallara uyarak bu pandemiden kendimizi, ailemizi, ülkemizi kurtaracağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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