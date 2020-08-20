Van'daki Akdamar Kilisesi 8'inci ayine hazırlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'daki Akdamar Kilisesi 8'inci ayine hazırlanıyor

DHA

Van'daki Akdamar Kilisesi 8'inci ayine hazırlanıyor


Orhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan Akdamar Kilisesi'nde 8'incisi düzenlenecek ayin için hazırlıklar başladı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, bu yıl ayini 6 Eylül'de düzenleyeceklerini, katılımın bu yıl koronavirüs nedeniyle sınırlı olacağını söyledi.
Vaspurakan Kralı 1'inci Gagik tarafından 915-921 yıllarında yaptırılan ve Ermeniler için büyük önem taşıyan kilisede 2005 yılında restorasyon çalışmaları başlatıldı. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından da 2007 yılında uluslararası bir törenle 'Anıt Müze' olarak açıldı. Tarihi Akdamar Kilisesi'nde ilk ayin 95 yıl aradan sonra 19 Eylül 2010'da yapıldı. Yurt içinden ve yurt dışından binlerce turistin katıldığı ayin bu yıl 6 Eylül'de gerçekleştirilecek. Her yıl ayine katılmak isteyen binlerce kişi kentteki otellerde rezervasyon yaptırırken bu yıl koronavirüs nedeniyle katılımın sınırlı olacağı belirtildi. Türkiye Ermeni Patrikliği´nden gelecek olan 25 kişilik ekip için hazırlıklar yapılırken, vatandaşlar ayin töreninin Van ve ülke tanıtımına büyük katkı sağlayacağını söyledi. 
Akdamar Adası ve Van Gölü'nün dünyanın kültür mirası olduğun söyleyen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, şöyle konuştu:
"Akdamar Adası ve Van Gölü dünyanın kültür mirasıdır. Biz Vanlılara emanet edilmiş. Akdamar Adası'nın üzerinde bir tarihi kilise var. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan protokol gereği her yıl Eylül ayının ikinci pazar günü o kilisede ayin yapılmakta. Bu yıl da inşallah 6 Eylül'de orada pandemi kurallarına uygun, daha az kişinin katılımıyla ayin düzenlenecek. Bunun için ilgili mercilerle temas kuruldu. Bizlerde tüm imkanlarımızla orada ayin düzenlemek isteyen ekibin yanında olacağız. Bu ayin ile birlikte kentimizin tanıtımına ve turizmine katkı sağlayacağız. İlimiz ve ülkemiz tarih boyunca tüm inançlara hoşgörü göstermiştir ve bütün inançların yaşamasına ve mabetleri muhafaza etmiştir."DHA-Genel Türkiye-Van Orhan AŞAN
2020-08-20 08:24:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakam Mehmetbeyoğlu, korona virüs denetimlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Kaymakam Mehmetbeyoğlu, korona virüs denetimlerine ...
Merhum Prof. Dr. A. Haluk Dursun’un ismi Erciş’te yaşayacak
YEREL HABERLER Merhum Prof. Dr. A. Haluk Dursun’un ismi Erciş’te ...
Su kuyusuna düşen çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Su kuyusuna düşen çocuk hayatını kaybetti
SP adliye lojmanlarının pandemi hastanesine dönüştürülmesini istedi
YEREL HABERLER SP adliye lojmanlarının pandemi hastanesine ...
Bakan Yardımcısı Dursun, hatıra anıtı önünde anıldı
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Dursun, hatıra anıtı önünde anıldı
Çatak’ta korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Çatak’ta korona virüs denetimi
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aslan korona virüs denetimlerine katıldı
YEREL HABERLER Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aslan korona virüs ...
Van’da korona virüs denetimleri
YEREL HABERLER Van’da korona virüs denetimleri
Çay ikramını geri çeviren Vali Bilmez: Kurumlarda yasakladık, pandemi sonrasına bırakın
YEREL HABERLER Çay ikramını geri çeviren Vali Bilmez: Kurumlarda ...
Kandahar sulama kanalı çiftçilerin hizmetine sunuldu
YEREL HABERLER Kandahar sulama kanalı çiftçilerin hizmetine sunuldu
İpekyolu Kaymakamı Aslan, mahalle sakinlerini dinledi
YEREL HABERLER İpekyolu Kaymakamı Aslan, mahalle sakinlerini dinledi
Tuşba Kaymakamı Duman’dan mahalle ziyaretleri
YEREL HABERLER Tuşba Kaymakamı Duman’dan mahalle ziyaretleri
Rengi değişen Koçköprü barajının suyu vatandaşları tedirgin etti
YEREL HABERLER Rengi değişen Koçköprü barajının suyu vatandaşları ...
VASKİ İslam Mahallesi'nin su sorununu çözdü
YEREL HABERLER VASKİ İslam Mahallesi'nin su sorununu çözdü
AK Parti Van Milletvekili Arvas’tan vatandaşlara ‘sorumluluk' çağrısı
YEREL HABERLER AK Parti Van Milletvekili Arvas’tan vatandaşlara ...
Van’da ‘insanlık ölmemiş’ dedirten olay Park halindeki araca çarpınca yazdığı not takdir topladı
YEREL HABERLER Van’da ‘insanlık ölmemiş’ dedirten olay Park ...
Baraj gölünde renk değişimi endişelendirdi
YEREL HABERLER Baraj gölünde renk değişimi endişelendirdi
Van’da Türkiye’nin ilk eğitim köşkü açılıyor
YEREL HABERLER Van’da Türkiye’nin ilk eğitim köşkü açılıyor
Van polisinden korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Van polisinden korona virüs denetimi
Van’da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Van’da trafik kazası: 1 yaralı
Van Valiliği'nden Covid-19 testi dolandırıcılığı uyarısı
YEREL HABERLER Van Valiliği'nden Covid-19 testi dolandırıcılığı ...
Van polisinden 'koronavirüs' denetimleri
YEREL HABERLER Van polisinden 'koronavirüs' denetimleri
Selimiyeli çiftçinin su hayali gerçek oluyor
YEREL HABERLER Selimiyeli çiftçinin su hayali gerçek oluyor
Van Valiliği korona virüs testi dolandırıcılarına karşı vatandaşları uyardı
YEREL HABERLER Van Valiliği korona virüs testi dolandırıcılarına ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X