Erciş'te 30 ünitlik ağız ve diş sağlığı merkezi yapılıyor

Van’ın Erciş ilçesinde eski devlet hastanesinin bulunduğu bina yıkılarak yerine yeni ağız ve diş sağlığı merkezi yapılıyor.

30 ünitlik olarak yapılacak olan ağız ve diş sağlığı merkezinde çalışmalar devam ederken, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas alanda incelemelerde bulundu. İncelemelerde Erciş’e son sistem, depreme dayanıklı 30 ünitlik ağız ve diş sağlığı merkezi yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş’e hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmasında Erciş’te eğitim, sağlık, emniyet gibi pek çok alanda yatırımlar yapıldığını belirten Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, “Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, Sağlık Bakanlığımızın desteğiyle ve milletvekilimizin takipleriyle birlikte inşallah ilçemize ağız ve diş sağlığı merkezini kazandıracağız” dedi.

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