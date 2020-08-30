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Van Gölü’nde mavi vatan vurgusu Edremit’te mavi vatan vurgusu ile 30 Ağustos kutlaması Hem Van Gölü’nde hem de gökyüzünde 30 Ağustos kutlaması

İHA

Van'ın Edremit ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanırken, su gösterileri ile mavi vatan vurgusu yapıldı.

Van Gölü’nde mavi vatan vurgusu Edremit’te mavi vatan vurgusu ile 30 Ağustos kutlaması Hem Van Gölü’nde hem de gökyüzünde 30 Ağustos kutlaması

Van’ın Edremit ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanırken, su gösterileri ile mavi vatan vurgusu yapıldı.
Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler, Edremit Kent Meydanı’nda gerçekleştirildi. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’ın katıldığı kutlamalarda hem Van Gölü’nde hem de gökyüzünde 30 Ağustos kutlandı. Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan kano ve kürekçiler tarafından çeşitli akrobasi gösteriler yapılırken, dalış ekibi tarafından ise gölde devasa Türk bayrağı açıldı. Sürat teknesinin uçurduğu parasayling ile 30 Ağustos yazılı pankart açılırken, tekneden gökyüzüne fırlatılan havai fişekler ise görsel bir şölen sundu. Vatandaşların ilgi ile izlediği gösterilerde su üzerinde yapılan etkinlikler alkış toplarken, kutlamalarda ise vatan vurgusu yapıldı.

“Bugün ‘Mavi Vatan’ vurgusu yapıldı”
30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili açıklamalarda bulunan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, 30 Ağustos’u pandemi tedbirlerine uygun bir şekilde kutladıklarını belirtti. Sabah saatlerinde çelenk sunumundan sonra şehitlikte tüm şehitler için dua ettiklerini vurgulayan Vali Bilmez, “Bugün de burada Edremit sahilinde Edremit Belediyemizin ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün organize ettiği gençlerimizin gösterilerini izledik. Bir anlamda da ‘Mavi Vatan’a vurgu yapıldı. Bu anlamda başkanımıza ve organizasyonunda görev alan arkadaşları tebrik ediyorum. Rabbimden dileğimiz 30 Ağustos; birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin, milletiyle, vatanıyla ve bölünmez bütünlüğümüzün ebediyete kadar yaşamasıdır. Bu anlamda başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“Amacımız kutlamalarla birlikte ‘Mavi Vatan’ vurgusuydu”
Edremit Belediye Başkanı İsmail Say da, Edremit’in Van Gölü kenarında olması hasebiyle Edremit Belediyesi olarak böylesi bir etkinlikle 30 Ağustos’u kutladıklarını belirtti. Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerekli tedbirlerin alındığını ifade eden Başkan Say, “Bugün burada özellikle ‘Mavi Vatan’ vurgusu yaparak bir çalışma yapalım istedik. Bu anlamda kano kürekçilerimiz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki dalış ekibimiz ve paraşütçü arkadaşlarımız güzel gösteriler sundular. Tüm bu görsellerin olduğu 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı farklı bir şekilde yaparak kutladık. Başta valimize ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz. Güzel bir çalışma oldu. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Tüm memleketimize yeni zaferler, yeni müjdeler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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