Van Valiliği: “PKK/KCK terör örgütünde kopmalar ve kayıplar arttı”

Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik son dönemde yapılan yoğun istihbari çalışmalar ve icra edilen operasyonel faaliyetler neticesinde terör örgütünde kopmalar ve kayıplar arttı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, örgüt içerisinde işkenceler ve infazların başlamasıyla infaz edilen teröristlerin akıbetini gören birçok örgüt mensubunun aynı akıbeti yaşamamak için örgütten kaçarak ya güvenlik güçlerine sığındığı ya da yurt dışına çıktığı belirtildi. Açıklamada, “Bölgede yaşayan göçerler ve vatandaşlarla irtibatı kopma noktasına gelen örgütün bu durumu, örgüt içerisinde moral ve motivasyon olarak çöküntü yaşatmıştır. Terör örgütü mensuplarından ele geçirilen dokümanlardan ve öz eleştiri raporlarından da önemli bilgiler elde edilmiştir. Örgüt mensuplarının kendi içinde sorgulama ve hesaplaşmaya başladığı, PKK/KCK terör örgütüne karşı güvenlik güçleri tarafından yürütülen başarılı operasyonlar neticesinde sözde lider kadrolar başta olmak üzere ağır kayıplar veren terör örgütünün kendi başarısızlıklarının faturasını sözde alt kadrolara yüklediği belirlenmiştir. Terör örgütü içerisinde faaliyet yürütürken işbirlikçilerden her türlü yardımı alan örgüt mensupları, teslim olduktan sonra kendilerine yardım ve yataklık eden kişileri deşifre etmiştir. İşbirlikçilere yapılan operasyonlar ve tutuklamalardan dolayı örgüte yakın olan vatandaşların örgüt mensuplarına güvenleri kalmamıştır. Son dönemde terör örgütünün uyuşturucu ticareti ile bağlantılarının ortaya çıkarılmasına yönelik yapılan başarılı operasyonlar neticesinde PKK/KCK terör örgütünün ve BTÖ mensuplarının finansmanına ağır darbe vurulmuş, örgütün para trafiği kesilmiştir. Terör örgütü mensupları, başarısızlıklarını üst kadrolarına bildirirken, önceki dönemde işbirliği içerisinde olan bazı vatandaşları ajanlıkla suçlayarak böylece daha önce işbirliği içerisinde olup deşifre olmamış işbirlikçilerine de gözdağı vermeye çalışmaktadır. Gerçekleştirilen başarılı operasyonlar neticesinde örgütün hedeflediği eylemleri gerçekleştiremediği, eleman ve işbirlikçi temin edemez hale geldiği, lojistik kanallarının tamamen kesildiği, teslim olan ve yakalanan örgüt mensuplarının ifadelerinden anlaşılmaktadır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

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