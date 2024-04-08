Çatak'ta Polis Haftası etkinlikleri sürüyor
Van'ın Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. Kuruluş Yıl dönümü dolayısıyla Çatak İlçe Emniyet Amir Vekili Ünal Tanış ve beraberindeki personeli makamında kabul etti.
Van'ın Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. Kuruluş Yıl dönümü dolayısıyla Çatak İlçe Emniyet Amir Vekili Ünal Tanış ve beraberindeki personeli makamında kabul etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sakarya, emniyet personelinin haftasını kutladı.
Şehitleri rahmetle andığını belirten Sakarya, vatandaşların huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan emniyet mensuplarına sağlıklı bir yaşam ve başarı diledi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.