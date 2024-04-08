Çatak'ta bayram öncesi camilerde temizlik yapıldı

Eraslan, her gün farklı camilerde bu çalışmayı yürütmeyi hedeflediklerini aktardı.

Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Reşat Eraslan, vatandaşların yürütülen çalışmayla camilerde daha sağlıklı ortamda ibadetlerini yerine getireceklerini belirtti.

Ekipler, bu kapsamda Merkez Camisi'nde halıları ve ayakkabılıkları dezenfekte etti.

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