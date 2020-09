TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca düzenlenen 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları bölge değerlendirme sonuçları açıklandı.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca Ankara, Erzurum, İstanbul ve Konya olmak üzere dört bölge merkezinde düzenlenen yarışmada toplam 400 proje 175 jüri üyesi tarafından değerlendirildi. Yapılan bölge değerlendirmeleri sonucunda her bölgede 30 birincilik (finalist) ve her alanda bir ikincilik ile bir üçüncülük ödülü sahibini buldu. Final yarışmasına 9 alanda toplam 120 proje katılmaya hak kazandı.

TÜBİTAK Van Bölge Koordinatörü Doç. Dr. Hayati Çavuş, yarışmanın final değerlendirmelerinin 910 Eylül 2020 tarihlerinde çevrimiçi olarak yapılacağını, ödül alan projelerin TEKNOFEST kapsamında sergiye davet edileceğini ifade ederek, "Süreçte emeği geçen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne ve emeği geçen bölgemizde yer alan üniversite rektörlüklerine, değerlendirme aşamasında katkılarını ve desteklerini her zaman yanımızda hissettiğimiz çok kıymetli jüri üyelerimize ve yarışmaya katılan öğrencilerimizin/danışmanlarımızın her birisine ayrı ayrı teşekkür eder, elde ettikleri başarılarını bir kez daha tebrik ederim" dedi.

