2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları

İHA

2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca düzenlenen 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları bölge değerlendirme sonuçları açıklandı.
TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca Ankara, Erzurum, İstanbul ve Konya olmak üzere dört bölge merkezinde düzenlenen yarışmada toplam 400 proje 175 jüri üyesi tarafından değerlendirildi. Yapılan bölge değerlendirmeleri sonucunda her bölgede 30 birincilik (finalist) ve her alanda bir ikincilik ile bir üçüncülük ödülü sahibini buldu. Final yarışmasına 9 alanda toplam 120 proje katılmaya hak kazandı.
TÜBİTAK Van Bölge Koordinatörü Doç. Dr. Hayati Çavuş, yarışmanın final değerlendirmelerinin 910 Eylül 2020 tarihlerinde çevrimiçi olarak yapılacağını, ödül alan projelerin TEKNOFEST kapsamında sergiye davet edileceğini ifade ederek, "Süreçte emeği geçen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne ve emeği geçen bölgemizde yer alan üniversite rektörlüklerine, değerlendirme aşamasında katkılarını ve desteklerini her zaman yanımızda hissettiğimiz çok kıymetli jüri üyelerimize ve yarışmaya katılan öğrencilerimizin/danışmanlarımızın her birisine ayrı ayrı teşekkür eder, elde ettikleri başarılarını bir kez daha tebrik ederim" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erciş’te öğrenciler ücretsiz dağıtılan okul kitaplarına kavuştu
YEREL HABERLER Erciş’te öğrenciler ücretsiz dağıtılan okul ...
Van Büyükşehir Belediyesinin kadın voleybol takımı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinin kadın voleybol takımı ...
Başkan Vekili Aslan yol yapım çalışmalarını denetledi
YEREL HABERLER Başkan Vekili Aslan yol yapım çalışmalarını denetledi
Gençliğini sevimli Van kedilerine adadı Nesli koruma altına alınan Van kedileri, 23 yıldır ona emanet
YEREL HABERLER Gençliğini sevimli Van kedilerine adadı Nesli koruma ...
Dağa kaçırılan PKK'lı kızı için 'teslim ol' çağrısı yapan annenin feryadı
YEREL HABERLER Dağa kaçırılan PKK'lı kızı için 'teslim ol' çağrısı ...
Ağaçkakanların deldiği meyve ağaçlarını, takozlarla kapatıyorlar
YEREL HABERLER Ağaçkakanların deldiği meyve ağaçlarını, takozlarla ...
Bakan Yardımcısı Ersoy ve Orgeneral Çetin Van’da
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Ersoy ve Orgeneral Çetin Van’da
Kuyuya düşen köpek kurtarıldı
YEREL HABERLER Kuyuya düşen köpek kurtarıldı
Van'da torbacı operasyonu; 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Van'da torbacı operasyonu; 2 şüpheli tutuklandı
Van Büyükşehir Belediyesi Erciş’te 16,5 kilometrelik yolu asfaltlıyor
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi Erciş’te 16,5 kilometrelik ...
Başkan Aslan’dan ‘adli yıl’ açılış mesajı
YEREL HABERLER Başkan Aslan’dan ‘adli yıl’ açılış mesajı
Van’da ‘torbacı’ operasyonunda 1 tutuklama
YEREL HABERLER Van’da ‘torbacı’ operasyonunda 1 tutuklama
Dilenci yakınlarından zabıtaya çirkşn daldırı
YEREL HABERLER Dilenci yakınlarından zabıtaya çirkşn daldırı
Van'da trafik kazası: 8 yaralı
YEREL HABERLER Van'da trafik kazası: 8 yaralı
Milletvekili Arvas çiftçileri tarlada ziyaret etti
YEREL HABERLER Milletvekili Arvas çiftçileri tarlada ziyaret etti
Van’da 112 acil çağrılarda tek numara oldu Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez: “Asılsız ihbarlarda azalmalar yaşandı” “Vatandaşlarımız bütün çağrılarını tek bir numaradan yapacak”
YEREL HABERLER Van’da 112 acil çağrılarda tek numara oldu Van Valisi ...
Van’da 101 okulda 140 EBA destek noktası oluşturuldu
YEREL HABERLER Van’da 101 okulda 140 EBA destek noktası oluşturuldu
İpekyolu’nda kimliği belirsiz kişiler parklara zarar verdi
YEREL HABERLER İpekyolu’nda kimliği belirsiz kişiler parklara zarar ...
Erciş Belediyesi online ödeme sistemine geçti
YEREL HABERLER Erciş Belediyesi online ödeme sistemine geçti
Uzmanlardan ‘göz tansiyonu’ uyarısı
YEREL HABERLER Uzmanlardan ‘göz tansiyonu’ uyarısı
Zabıta ekibinden örnek davranış
YEREL HABERLER Zabıta ekibinden örnek davranış
Başkale’de ot yandı
YEREL HABERLER Başkale’de ot yandı
Gevaş'ta 16 bin bağ ot yandı
YEREL HABERLER Gevaş'ta 16 bin bağ ot yandı
VATSO: “Zaman oturma zamanı değil”
YEREL HABERLER VATSO: “Zaman oturma zamanı değil”

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X