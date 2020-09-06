Akdamar Adası'ndaki 8'inci Ermeni ayini sona erdi 85. Türkiye Ermeni Patriği Sahak Maşalyan: “Ayasofya da bir barış sembolü olabilir” “600 yıldır cami olmuş olan bir mabedin tekrar cami olarak kullanılmasında herhangi bir sorun görmüyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akdamar Adası'ndaki 8'inci Ermeni ayini sona erdi 85. Türkiye Ermeni Patriği Sahak Maşalyan: “Ayasofya da bir barış sembolü olabilir” “600 yıldır cami olmuş olan bir mabedin tekrar cami olarak kullanılmasında herhangi bir sorun görmüyoruz”

İHA

Akdamar Adası'ndaki 8'inci Ermeni ayini sona erdi 85. Türkiye Ermeni Patriği Sahak Maşalyan: “Ayasofya da bir barış sembolü olabilir” “600 yıldır cami olmuş olan bir mabedin tekrar cami olarak kullanılmasında herhangi bir sorun görmüyoruz”

Van'daki Akdamar Adası'nda bu sene sekizincisi pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenen Ermeni ayini sona erdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen izin ile Akdamar Adası'nda ilki 2010 yılında yapılan ayinin sekizincisi bugün yapıldı. 85. Türkiye Ermeni Patriği Sahak Maşalyan’ın yönettiği ve 25 kişinin katıldığı ayin yaklaşık bir saat sürdü. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy ve Van Emniyet Müdürü Ali Karabağ’ın da izlediği ayinin ardından açıklamalarda bulunan Patrik Sahak Maşalyan, insanların özgürce ibadetlerini yapabildiği ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, “Gerçekten dünyada gittikçe sertleşen bir dinsel atmosfer görüyorum ve bazıları da medeniyetler çatışmasını dinler üstünden gerçekleştirmek istiyorlar. Biz ülkemizde inancımızı kiliselerimizde yaşayabiliyoruz. Evlerimizde ve okullarımızda yaşıyoruz. Bu anlamda mutluyuz. Çünkü her insan için inanç dünyası hayatın en önemli değerlerinden birisidir. İnsanlar inançları için yaşarlar. İnançları onların hayatlarına anlam verir ve gerektiğinde inançları için canlarını feda ederler. Van’ın bu güzel kilisesinde yıllık ibadetimizi yaptık. Bize bu imkanı sağlayan devlet görevlilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bize her türlü kolaylığı gösteriyorlar. Öyle ki Allah isterse gelecek yıl halkla birlikte tekrar burada pandemiden kurtulmuş olarak ibadetimizi yerine getirmeyi nasip eder bize” ifadelerini kullandı.

“Ayasofya da bir barış sembolü olabilir”
Türkiye genelinde 36 kiliseleri olduğunu belirten Maşalyan, şöyle devam etti:
“Hepsinde de ibadetlerimizi rahatlıkla yapabiliyoruz. Herhangi bir sorun yok. Zaten bu gibi şeyler sorun olsa gündeme gelir, haber olur. Elbette 82 milyonluk ülkede yaşıyoruz. Bazen münferit olaylar oluyor. Kilise duvarlarına yazı yazanlar oluyor. Geçenlerde biri kilisenin kapısındaki haçı sökmüştü. Ama onlarla ilgili gerekli önlemler derhal alınıyor. Herhangi bir tehdit olmadan her türlü güvenlik alınmış ve kiliselerimizde ibadetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Biz görüşümüzü yazılı olarak belirttik. İbadethaneler elbette ibadethane olmalı ve başka bir amaca hizmet etmesi ikincil olmalı. Ayasofya da bir barış sembolü olabilir. Biz demiştik ki aslında o kilise, cami ve müze olan bir anıt yapıdır. Dünya barışı için çok daha güzel bir resim olabilirdi, eğer orada Hıristiyanlara da bir köşe tahsis edilseydi ve onlar da ibadetlerini yapabilselerdi. Ama bizim için zaten 600 yıldır cami olmuş olan bir mabedin tekrar cami olarak kullanılmasında herhangi bir sorun görmüyoruz. Yeter ki barış olsun ve yeter ki bu barış zedelenmesin. Hepimiz umutluyuz.”

“Herhangi bir ibadet sorunumuz yok”
Korona virüs belasından da bir an önce kurtulmayı arzuladıklarını söyleyen Maşalyan, “Bugün onun için özel dua ettik. Aslında pandemi ortamında buraya gelmemiz, pandemiye tamamen teslim olmamamız gerektiğidir. Önlemimizi alalım, hayatımızı sürdürelim. İnsanlık yeterli bilgi beceriye sahiptir bu hastalığın üstesinden gelebilmek için. Biz ülkemize, cumhuriyetimize ve devletimize şükranlarımızı sunuyoruz. Herhangi bir ibadet sorunumuz yok. Bir sorun olduğunda devletimiz en üst makamlarında bizi muhatap alıyor. Dileklerimizi, arzularımızı kolaylıkla iletebiliyoruz. Onun için müteşekkiriz” diye konuştu.

“Ermeni cemaatinin küçük bir grubu burada temsili olarak ayini gerçekleştirdi”
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ise Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ermeni Patrikhanesi arasında imzalanan protokol gereği her yıl eylül ayının ikinci pazarında Akdamar Kilisesi’nde ayin gerçekleştirildiğini belirterek, “Bu yıl 8.’si gerçekleştirildi. Ayinin güven ve huzur içinde gerçekleştirilmesi için gerekli tüm önlemler alındı. Bugün Ermeni cemaatinin küçük bir grubu burada temsili olarak ayini gerçekleştirdi. Pandemiden dolayı cemaati seyreltmek zorundalardı. Bütün dünyaya bu ayin canlı yayın olarak yayınlandı. Tarih boyunca Anadolu medeniyeti bütün inançlara saygı duymuş. 1100 yıllık kilise Van’da hala dimdik ayakta ve hala içinde ibadetlerini özgürce icra edebiliyorlar. Anadolu medeniyeti her zaman bütün inançlara ev sahipliği yapmış ve eserlerini kendi eserleri gibi saklayıp bugüne getirmiştir. Bu ayinde görev yapan güvenlik görevlilerimize, belediye personellerine teşekkür ederim, inşallah gelecek yıl 9. ayinde yine bir araya geliriz” dedi.
Yapılan açıklamanın ardından Vali Bilmez ve Ermeni heyet adadan ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van Akdamar Kilisesi'nde 8'inci ayin koronavirüs tedbirleri altında yapılıyor (3)
YEREL HABERLER Van Akdamar Kilisesi'nde 8'inci ayin koronavirüs ...
Bahçesaray'da makilik alanda yangın
YEREL HABERLER Bahçesaray'da makilik alanda yangın
Van Akdamar Kilisesi'nde 8'inci ayin koronavirüs tedbirleri altında yapılıyor(2)
YEREL HABERLER Van Akdamar Kilisesi'nde 8'inci ayin koronavirüs ...
Van’daki Ermeni ayini başladı Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda kişinin katılımıyla yapılan ayin başladı
YEREL HABERLER Van’daki Ermeni ayini başladı Pandemi nedeniyle ...
Van TSO; korona virüs teşhisi konulan ve karantinada olan üyeleri için ‘Mobil destek ekibini’ hayata geçirdi
YEREL HABERLER Van TSO; korona virüs teşhisi konulan ve karantinada ...
Polis, cenaze töreni sırasında anons yaparak vatandaşları uyardı
YEREL HABERLER Polis, cenaze töreni sırasında anons yaparak ...
Özalp'ta bin 200 bağ ot yandı
YEREL HABERLER Özalp'ta bin 200 bağ ot yandı
Akdamar Kilisesi’ndeki ayin bu yıl korona gölgesinde yapılıyor
YEREL HABERLER Akdamar Kilisesi’ndeki ayin bu yıl korona gölgesinde ...
Van'da Urartulara ait nekropolde takılarıyla birlikte bir bebek iskeleti ortaya çıkarıldı
YEREL HABERLER Van'da Urartulara ait nekropolde takılarıyla birlikte ...
SP Van İl Başkanı ‘imar planını’ gündeme taşıdı
YEREL HABERLER SP Van İl Başkanı ‘imar planını’ gündeme taşıdı
Van'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Van'da trafik kazası: 2 yaralı
MHP Erciş 12. olağan kongresi yapıldı
YEREL HABERLER MHP Erciş 12. olağan kongresi yapıldı
Türkiye'nin gururu kardeşlerin ilk kez uçağa binme heyecanı Türk bayrağını çöpte bularak asan kardeşler, Aydın'a davet edildi
YEREL HABERLER Türkiye'nin gururu kardeşlerin ilk kez uçağa binme ...
Çobanlık yaparken tıp fakültesini kazanan Muhammet, altınla ödüllendirildi
YEREL HABERLER Çobanlık yaparken tıp fakültesini kazanan Muhammet, ...
Türkiye Ermeni Patriği Maşalyan, Akdamar'daki ayin öncesi Vali Bilmez'i ziyaret etti
YEREL HABERLER Türkiye Ermeni Patriği Maşalyan, Akdamar'daki ayin ...
Çatak’ta İÖKBS gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Çatak’ta İÖKBS gerçekleştirildi
Türkiye Ermeni Patriği Maşalyan, Vali Bilmez’i ziyaret etti
YEREL HABERLER Türkiye Ermeni Patriği Maşalyan, Vali Bilmez’i ...
Akköprü balıkçılar çarşısı projesi hayata geçiriliyor
YEREL HABERLER Akköprü balıkçılar çarşısı projesi hayata geçiriliyor
Van 'da ilk ve ortaöğretim öğrencileri için bursluluk sınavı başladı
YEREL HABERLER Van 'da ilk ve ortaöğretim öğrencileri için bursluluk ...
Saray’da 4 bin 300 bağ ot yandı
YEREL HABERLER Saray’da 4 bin 300 bağ ot yandı
Van'da 15 kişilik minübüsten 65 kaçak göçmen çıktı
YEREL HABERLER Van'da 15 kişilik minübüsten 65 kaçak göçmen çıktı
Av sezonu açıldı Van'daki balık tezgahları hareketlendi
YEREL HABERLER Av sezonu açıldı Van'daki balık tezgahları ...
Van'da 17 kişilik minibüste 65 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Van'da 17 kişilik minibüste 65 kaçak göçmen yakalandı
Çöpe atılan bayraklara sahip çıkan Duman kardeşler, ilk kez uçağa binecek
YEREL HABERLER Çöpe atılan bayraklara sahip çıkan Duman kardeşler, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X